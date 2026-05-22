Idiakez apela a "saber jugar el partido" y a ser "inteligente" ante un rival directo

Cádiz, 22 may (EFE).- El entrenador del Cádiz, Imanol Idiakez, apeló este viernes, dos días antes de recibir al Leganés, a que su equipo sepa "jugar el partido" y sea "inteligente" para imponerse a un rival que también se juega la permanencia, que el conjunto gaditano certificaría de forma matemática si gana y no lo hace el Huesca en casa ante el Castellón.

El técnico vasco destacó en rueda de prensa que su equipo tiene “mucha ilusión” ante este compromiso vital en el que buscan ser "mejores” que un adversario directo en la lucha por salvar la categoría, un Leganés que es decimoséptimo con 42 puntos, frente a los 40 que tiene el Cádiz, decimoctavo a solo 2 de los puestos de descenso.

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Idiakez resaltó que el conjunto madrileño fue diseñado para “ascender”, por lo que espera un enfrentamiento "muy exigente" y, a su juicio, lo “lógico” a estas alturas de la temporada es que sea un choque “igualado” y que probablemente se resuelva “al final”.

El preparador del conjuto amarillo advirtió de la tensión propia de un encuentro con tanto en juego, aunque insistió en la importancia de saber “jugar el partido”, y añadió sobre el estado anímico del vestuario que todos piensan “cada día” en el Cádiz “salvándose”.

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Aún así, reconoció que “todo el mundo está sufriendo” en este tramo de la temporada y remarcó las “ganas” que hay dentro del grupo de conseguir el “objetivo” tras una segunda vuelta muy negativa, que les ha hecho caer de las primeras posiciones a las últimas, después de lograr solo seis puntos en los últimos 19 partidos.

Respecto al último encuentro empatado en Castellón (1-1), Idiakez señaló que lo tuvieron “todo en contra”, aunque valoró la capacidad de resistencia de sus jugadores para defender las opciones “hasta el final” frente a un rival que “te lleva al límite”.

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Por último, el técnico del equipo Cádiz insistió en que la plantilla mantiene intacta su determinación de cara a las jornadas decisivas y que van a dejarlo “todo hasta el final” para lograr una permanencia que podría sellarse el domingo, si les favorecen otros resultados. EFE

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