Detenido con un arsenal de armas que escondía en su domicilio y en una finca

Madrid, 22 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Toledo a un hombre al que le ha incautado en su domicilio de la localidad toledana de Mora y en una finca de Colmenar Viejo (Madrid) catorce armas de fuego, cuatro de aire comprimido y numerosas piezas y componentes de las mismas como cartuchos y munición.

La investigación se inició a raíz de la detención el pasado mes de febrero en Colmenar Viejo de un hombre que modificaba armas detonadoras para fuego real y las vendía en internet, informa la Guardia Civil.

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Las pesquisas permitieron identificar al ahora detenido, que compraba armas de fuego, otras inutilizadas y componente de las mismas, y localizar los lugares donde las ocultaba.

En los registros en el domicilio y en la finca referidos los agentes han incautado catorce armas de fuego -ocho cortas y seis largas-, cuatro de aire comprimido -tres escopetas y una pistola-, piezas y componentes para la modificación y ensamblaje de las mismas, numerosos cartuchos y munición, cuatro armas blancas y una defensa extensible.

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El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de tenencia, depósito y tráfico ilícitos de armas de fuego y municiones. EFE