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Mónica García dice que no hay "nada" sobre corrupción en el PSOE en el auto de Zapatero

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Madrid, 22 may (EFE).- La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha destacado este viernes que no hay "nada" en el auto del caso que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que apunte a corrupción en el PSOE, socio de Sumar en el Ejecutivo de coalición.

Mónica García ha hecho estas afirmaciones al ser preguntada, a su llegada a un desayuno informativo de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, por las líneas rojas de Sumar para salir del Gobierno respecto a la investigación en la Audiencia Nacional sobre Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en favor de la compañía aérea Plus Ultra.

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La titular de Sanidad ha considerado "innegable" que los hechos por los que se investiga a Rodríguez Zapatero son "feos" y hay "algunos" de ellos que "tendrá que justificar", pero a la vez ha considerado igualmente "innegable" que también hay que "guardar la presunción de inocencia".

"Tenemos indicios y tendremos que tener las pruebas, por supuesto, y tendrá que dar explicaciones", ha defendido.

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Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado en una entrevista en Televisión Española recogida por EFE que en el auto hay cuestiones "muy preocupantes" y ha subrayado que Zapatero debe dar explicaciones, así como dejar a la justicia hacer su trabajo.

Sobre la continuidad de los ministros de Sumar en el Gobierno su intención es proteger al Gobierno de coalición progresista y ha destacado que su formación está gobernando y demostrando que "es posible hacerlo sin casos de corrupción".

"El Partido Socialista y en este caso el expresidente Zapatero tienen que dar las explicaciones de los casos que les afectan, pero nosotros tenemos como gran objetivo, desde luego, proteger al Gobierno de coalición progresista, que eso es muy importante", ha dicho Urtasun.

Preguntada también la ministra de Sanidad por la propuesta del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, que se ha ofrecido a liderar una candidatura entre la izquierda soberanista y la de ámbito estatal, García ha dicho que todas las aportaciones al espacio progresista son "positivas".

"No sobramos nadie en el espacio progresista y bienvenidas sean todas las aportaciones", ha afirmado García, mientras Urtasun ha dicho que no va a poner ninguna pega a alguien que decide dar un paso adelante y ayudar, que hay que ser generosos y luchar por el objetivo común de que vuelva a haber un gobierno progresista en 2027. EFE

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EFE

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