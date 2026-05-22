El 23 FCAT comienza su largo viaje hacia el cine del meta-archipiélago africano

Tarifa (Cádiz), 22 may (EFE).- El Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT) comienza este viernes su 23 edición para ofrecer, a través del séptimo arte, un largo viaje al meta-archipiélago africano y acercarse a la realidad de naciones como Cabo Verde, Madagascar, Comoras, Haíti y Cuba.

La película futurista 'Memorias de la princesa Mumbi', del director y escritor keniano-suizo, Damien Hauser, inaugura este festival, el primero que no estará dirigido por Mane Cisneros, la mujer que lo fundó en 2004 para acercar las historias del continente vecino a través de su cine, entonces totalmente desconocido.

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Sin Cisneros en el timón, el festival pasa a estar dirigido por un comité "horizontal" compuesto por cinco miembros de su equipo.

"Coger el testigo de Mane es todo un reto. En esta primera edición vamos a dar continuidad a su trabajo y a su visión. Seguir construyendo un espacio para divulgar y exhibir las cinematografías africanas. Pondremos el acento en seguir trabajando en la parte de formación y en la construcción de lazos entre la industria de cine de África y la de España y Europa", dice, en conversación con EFE, Federico Olivieri, miembro de este comité de dirección y que trabajó con Cisneros desde la primera edición.

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La cinta que inaugura esta 23 edición del festival, que exhibirá hasta el 30 de mayo 56 obras de 22 países, es todo un reflejo del trabajo de este certamen y de cómo el cine africano ha evolucionado en estos años.

Su director, Damien Hauser, pasó hace dos ediciones por el FCAT LAB, el laboratorio donde se apoya el desarrollo de coproducciones. Su trabajo se ha estrenado en festivales como el de Venecia o la Seminci, con una película que toca temas "muy actuales" y hasta universales, como es el impacto de la IA en una África de 2093 y cómo esta nunca podrá suplantar las emociones humanas.

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"Es muy emocionante para nosotros abrir el festival con esta película; es una demostración de que nuestro papel, además de exhibir, es poner nuestro granito de arena para promover las coproducciones. Demuestra cómo el cine africano ha pasado en estas dos décadas de ser un completo desconocido a estar en grandes festivales y representa, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías, que el buen cine se puede hacer con pocos recursos", explica Olivieri.

Será uno de los catorce largometrajes de una docena de países que participan en Hipermetropia, la sección a concurso. Once cortometrajes competirán en 'En breve', el concurso para este formato.

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Fuera de los concursos, el 23 FCAT dedica su retrospectiva a 'Islas', para ahondar en el cine africano más desconocido con 27 obras que exploran la animación, el documental, la ficción y la experimentación en largometrajes, cortos y micropiezas provenientes de islas africanas del Atlántico y del Índico, así como desde la insularidad afrocaribeña de las diásporas.

Cabo Verde, Madagascar, Comoras, Mauricio o Guinea Ecuatorial, además de conectar con las voces del Caribe en países como Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, son algunos de los países que participan en 'Islas'.

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Entre estas obras destaca el documental 'Sitabaomba', un proyecto que pasó por el FCAT LAB 2024, dirigida por uno de los cineastas con mayor proyección internacional de Madagascar, Lova Nantenaina, y que cuenta la historia de uno de los últimos campesinos oradores de la capital de Madagascar y su lucha con unas marionetas contra unos especuladores que codiciaban sus tierras.

Este festival que tiene dos patas en las dos orillas del estrecho de Gibraltar, en Tarifa y Tánger, añade extensiones. Además de la más veterana, la del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa María (Cádiz), estará también en Algeciras, en Sevilla, en Córdoba y en Madrid.

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Y volverá a abrir una ventana virtual a través de la plataforma Filmin para aquellos que no puedan vivir en directo sus proyecciones, debates y actividades paralelas de la sección 'El árbol de las palabras'.

Además de rendir un homenaje a su creadora, Mane Cisneros, el festival, que vuelve a contar por cuarto año consecutivo con el patrocinio del Parlamento Europeo reconociendo “su impacto social y reforzando su papel como actor y dinamizador de la sociedad civil”, concederá el Premio Miradas Africanas, impulsado por Canal Sur, a la directora y productora franco-tunecina Erige Sehiri, autora de 'Entre las higueras' y que vuelve a competir en el certamen con 'Promis le ciel' (Prometido el cielo), que se estrenará en los cines españoles solo unos días después del festival, el 6 de junio. EFE

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