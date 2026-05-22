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España registra un 19 % más de lluvias de lo normal a las puertas del verano meteorológico

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Madrid, 22 may (EFE).- A pocos días del inicio del verano meteorológico, el 1 de junio, el valor medio de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico -desde el 1 de octubre hasta el 19 de mayo- alcanzan 596 litros por metro cuadrado, una cifra que supone un 19 por ciento más respecto a lo normal para este periodo, establecido en 501 litros.

Las precipitaciones superan los valores normales del periodo 1991-2020 en la mayor parte del territorio peninsular, según datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que precisa que solo quedan "al margen" una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco y la mitad sur de la provincia de Almería.

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Destacan especialmente la mitad sur y el cuadrante suroeste de la península, además de algunos puntos de la fachada mediterránea, donde los registros superan ampliamente lo habitual e incluso llegan a duplicarlo.

En los archipiélagos, las precipitaciones también se sitúan por encima de lo normal tanto en Baleares como en las Canarias, salvo en la mitad este de Mallorca. En este punto, la Aemet ha destacado que el superávit resulta especialmente "notable" en las islas Canarias, donde en muchas zonas los acumulados superan el doble de los valores habituales.

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En cuanto a la precipitación semanal, entre el 13 y el 19 de mayo, las lluvias afectaron principalmente a la mitad norte y al este peninsular, con la excepción del interior de Castilla y León y el valle del Ebro. También se registraron precipitaciones en el archipiélago balear y en el norte de las Canarias de mayor relieve.

Las cantidades más destacadas, de entre 40 y 80 litros por metro cuadrado, se concentraron en la cornisa cantábrica y en la provincia de Girona, donde se alcanzaron valores puntuales superiores a los 100 litros por metro cuadrado.

Entre los registros más relevantes en observatorios principales figuran los 83 litros recogidos en San Sebastián/Igueldo, 60 litros en Hondarribia/Malkarroa, 43 litros en Oviedo, 41 litros en Santander/Parayas, 40 litros en el aeropuerto de Bilbao y 24 litros en Asturias/Avilés. EFE

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