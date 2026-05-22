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Escribá seguirá apostando por los jugadores con contrato y los del filial con proyección

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Valladolid, 22 may (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, ha asegurado este viernes, en rueda de prensa, que va a seguir dando minutos a los jugadores a los que ha visto menos, y que van a continuar en el equipo la próxima temporada, y también a jóvenes del filial como Carvajal y Galde -a los que ya ha hecho debutar- o Brain.

Por tanto, Iván San José "Chuki" no podrá despedirse de la afición -una vez se ha confirmado su salida al Werder Bremen-, al que se añadirán, como bajas, Carlos Clerc, por sanción, más los lesionados de larga duración, mientras que Garriel podría entrar de nuevo en la convocatoria.

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Porque, según ha insistido, su idea "sin dar pistas del dibujo", es "seguir viendo a los jugadores que aún tienen contrato", buscando entre todos ese once titular que considere mejor para ganar a un R.C Deportivo que podría confirmar su ascenso a Primera en el José Zorrilla.

Y es que, tal y como ha señalado, el Real Valladolid quiere "terminar la temporada ante su afición haciendo un buen partido y luchando por el triunfo", como ya hicieran ante el Rácing -ya ascendido-, en un encuentro en el que pudieron haber peleado por la victoria hasta el final, de no ser por el penalti y la expulsión a Clerc, que les "perjudicó a efectos del resultado".

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"Queremos ver a ese conjunto intenso, serio, que buscó la portería en El Sardinero además de defender, porque, aunque no nos juguemos nada en cuanto a puntos, sí nos debemos a nuestra gente, después de una temporada muy dura, en la que no se han logrado los objetivos planteados en su inicio", ha comentado.

En este sentido, ha apuntado que "se puede pensar que este duelo es más importante para el Dépor" y comprende "el ambiente de euforia de sus aficionados", pero el grupo se ha abstraído de todo esto y va a tratar de sacar más impulso de esa situación "en contra", con la ayuda y apoyo de los seguidores blanquivioletas.

Tiene claro que ese sentimiento de responsabilidad y compromiso hacia el club forma parte de la "grandeza" de este y, puesto que "todas las camisetas no pesan igual", viniendo de donde venía el Real Valladolid, con un descenso, "ha sido un año difícil para los jugadores", de ahí la importancia de despedir el curso con una victoria en feudo propio.

Enfrente tendrán a un R.C Deportivo que "juega igual en su casa que fuera, que tiene muchos jugadores con experiencia en la categoría y es un buen equipo que, además, está acabando muy bien". "No tengo ninguna duda de que las tres mejores plantillas están ahí arriba", ha advertido.

"Además, el Dépor depende de sí mismo y lo tiene muy bien para ascender así que, si lo consigue aquí, le daremos la enhorabuena, como hicimos el otro día con el Rácing, pero nosotros vamos a salir a ganar", ha concluido el técnico valenciano. EFE

mim/erbq/fc

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