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Encuentra: "Nuestra obligación es intentar hacer el mejor partido posible ante MoraBanc"

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Lleida, 22 may (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este viernes que, a pesar de que su equipo se encuentra matemáticamente salvado en la Liga Endesa, su obligación es "intentar hacer el mejor partido posible" este domingo contra el MoraBanc Andorra.

Precisamente, el equipo del Principado se encuentra de lleno en la lucha por la permanencia. Sin embargo, Encuentra quiere que sus jugadores mantengan "seriedad y normalidad" durante el duelo.

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"Si estuviéramos en una situación parecida a la de los otros equipos, ¿cómo nos gustaría que los otros rivales, aunque estuvieran salvados, actuaran?", reflexionó.

La clave del choque, según el preparador catalán, se encuentra en la defensa individual y colectiva. "Tienen mucha amenaza exterior y jugadores con muchos puntos en sus manos", advirtió.

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En lo que respecta a su equipo, Encuentra reconoció que la salvación ha supuesto una "liberación para la plantilla y el cuerpo técnico", que tienen una "sensación de satisfacción, de alegría y de haber hecho los deberes".

A pesar de no tener tantos alicientes competitivos, el entrenador del Hiopos Lleida quiere ser ambicioso y tiene la "motivación" de mejorar el balance de victorias de este curso. "Queremos agradecer el apoyo a nuestra gente", añadió.

Sobre el balance final de la temporada, tildó de "éxito" el haber conseguido "la permanencia con jornadas de antelación por segundo años consecutivo. EFE

pbl/gmh/cmm

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EFE

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