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El UCAM CB visita Zaragoza exigiéndose "el nivel necesario para aguantar la tensión"

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Murcia, 22 may (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto defenderá su segundo puesto en la Liga Endesa en Zaragoza, exigiéndose "el nivel necesario para aguantar la tensión" al que le someterá un Casademont que se está jugando la permanencia, aseguró este viernes Sito Alonso, entrenador de los universitarios.

"Si nosotros no estamos al nivel necesario para aguantar la tensión con la que va a jugar el Casademont no seremos un rival competitivo", avisó el técnico madrileño, quien espera "un partido de máxima dificultad" por mucho que el oponente lleve una campaña muy mala.

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El duelo, correspondiente a la trigésima tercera jornada liguera, comenzará a las 17.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe de la capital maña y los murcianos llegan a esta fecha de la competición ocupando la segunda plaza en la tabla con 23 victorias y nueve derrotas y habiendo ganado su último encuentro por un claro marcador de 87-69 ante el Unicaja de Málaga en su pista del Palacio de los Deportes.

Ahora le toca visitar a un rival que pelea por evitar el descenso y es que el Casademont, que tiene un partido pendiente, es decimosexto con un bagaje de 9-22 y sólo tiene por detrás a los dos equipos que descenderían, un Covirán Granada ya bajado matemáticamente (6-26) y el MoraBanc Andorra, que lucha enconadamente con los aragoneses por evitar ser quienes acompañen a los andaluces y que acreditan un 9-23.

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El cuadro ahora dirigido por Gonzalo García de Vitoria, quien debutará como primer entrenador rojillo siendo el tercer técnico que tiene el equipo esta temporada -comenzó el curso Jesús Ramírez y le sustituyó en febrero Joan Plaza-, lleva perdidos sus cuatro últimos envites, el más reciente por 101-83 en la cancha del Baxi Manresa y en la primera vuelta cayó en la capital del Segura por 90-84 el 18 de enero en la decimosexta jornada del campeonato.

Para el UCAM CB está en juego mantener el segundo puesto que ahora ocupa, sólo por detrás del Real Madrid (26-6), y con el mismo número de triunfos que el Fútbol Club Barcelona y el Kosner Baskonia.

Cerca de ellos, con un 22-9 y un encuentro coleando, el que debe jugar precisamente en Zaragoza la semana que viene, aparece el Valencia Basket, quinto. Así pues, la presión que ejercen esos rivales con respecto al cuadro de Sito Alonso es grande y no permite ningún desliz pensando en mantener lo que ahora tiene.

"Hay que estar súper satisfecho de lo que estamos haciendo en la fase regular y, pase lo que pase al final, lo único que podía hacer que estuviéramos enfadarnos o no sentirnos a gusto sería no competir como debemos en estos dos partidos que faltan", señaló el preparador universitario, que ya se enfrentó en su primera campaña como grana, la 2018-2019, a una situación parecida a la que ahora viven en Zaragoza y lo recordó en la rueda de prensa que ofreció este viernes en el Palacio.

"Cuando tú has estado en esa situación en la que Zaragoza se encuentra ahora sabes perfectamente las cosas que hay que hacer durante la semana para preparar ese tipo de finales que debes afrontar como es salvar la categoría. Estamos hablando de una ciudad que baloncestísticamente es de las más importantes que hay en España sin ningún tipo de duda", declaró.

Sito Alonso tiene muy claro que, si la intensidad y la concentración no van de la mano, ganar en el Príncipe Felipe será muy complicado. "Debemos dar nuestro máximo nivel primero por nosotros mismos y luego por ser serios con la competición y para eso hay que estar muy concentrados", recalcó también sabiendo que se encontrarán un ambiente desfavorable en un pabellón lleno o cerca del lleno.

"El aficionado de Zaragoza sabe perfectamente lo que necesita su equipo para salvar la categoría y no es que espere una atmósfera hostil para nosotros sino un apoyo unánime al equipo de casa desde la grada y tenemos que estar preparados para eso", declaró al respecto.

Sobre la destitución de Joan Plaza y con el resto de salvar la categoría en manos de Gonzalo García de Vitoria, un técnico con una larga trayectoria en Primera FEB y que llegó a ser ayudante de Txus Vidorreta hace dos campañas en Tenerife, Sito lo tiene claro sin obviar que enfrente habrá jugadores de mucho nivel como Devin Robinson, Bojan Dubljevic, Trae Bell-Haynes, Santi Yusta o Marco Spissu.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es ser sólidos a nivel defensivo porque fuera de casa puedes estar bien o mal en ataque pero lo que te da poder ser competitivo es tu defensa y si no estamos bien no tendremos ninguna opción", aseguró. EFE

Ij/or/cmm

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EFE

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