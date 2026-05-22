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El Leinster afronta con confianza “el gran desafío” de la final contra Union Bordeaux

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Bilbao, 22 may (EFE).- El Leinster Rugby irlandés afronta con confianza el “gran desafío” que será la final de la Champions Cup que le enfrentará este sábado al Union Bordeaux en San Mamés (15.45).

Un escenario que los ‘boys in blue’ conocen a la perfección, ya que fue en el estadio bilbaíno donde ganaron su último entorchado continental.

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“Siempre es positivo volver aquí, tenemos un recuerdo increíble. Incluso sentarme en esta sala de prensa me trae recuerdos”, manifestó el técnico de Leinster Leo Cullen. “Es increíble haber llegado hasta esta final en este magnífico estadio contra un rival de mucha tradición de rugby como Union Bordeaux”, añadió.

“Siempre pensamos en llegar a la final, lo dijimos en noviembre. Es un privilegio. Tenemos un equipo muy motivado, jugadores con experiencia que ya estuvieron aquí y conocen este tipo de partidos y otros jóvenes con muchas ganas”, indicó.

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Para Cullen, las finales son “días especiales”, y reiteró que “tenemos un desafío muy importante”. “Hay que respetar al Burdeos, que ya ha ganado este título. Queremos jugar contras los mejores, y creo que ha sido el mejor equipo de Europa de las últimas temporadas”, elogió.

“Se trata de abrazar la ocasión y asegurarnos de intentar ofrecer nuestro mejor rendimiento, porque creo que eso es lo que se necesitará”, señaló el técnico irlandés.

El capitán del equipo, Caelan Doris, fue uno de los jugadores que alzó el trofeo en 2018 en Bilbao, en unas condiciones climáticas que diferirán bastante del calor que se espera para este sábado, un aspecto al que restó importancia al indicar que “todos hemos jugado en situaciones como esta con humedad y temperaturas muy altas, así que creo que simplemente te adaptas”.

“Tenemos que confiar en lo que hemos construido durante toda la temporada, estamos en un buen momento y hay un buen ambiente en el equipo”, destacó.

“Debemos tener confianza en nosotros, en el grupo, en la preparación que hemos tenido toda la temporada. Es una ocasión increíble. Vamos a intentar ganar el partido, pero una parte importante también es disfrutar”, añadió en este mismo sentido.

Dan Sheenan también se expresó en términos similares al afirmar que “nuestra preparación ha sido muy buena en las últimas semanas”. El talonador del Leinster calificó esta final como “el mayor desafío que hemos enfrentado este año”, al mismo tiempo que incidía en que “hay que tener plena confianza en el equipo, tenemos hambre y motivación”.

“Si podemos poner todo nuestro rendimiento en el campo, será un buen día para nosotros”, valoró. EFE

FRC/sf/fc

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EFE

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