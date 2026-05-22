El Inter Miami afronta la última jornada de MLS antes del parón entre rumores por Casemiro

Miami (EE.UU.), 22 may (EFE).- El Inter Miami intentará sumar este fin de semana su cuarta victoria consecutiva en la MLS antes de que la liga norteamericana se interrumpa casi dos meses por la disputa del Mundial, mientras resuenan los rumores por la posible llegada de Casemiro al equipo que lidera Lionel Messi.

El cuadro rosa y negro recibirá este domingo en el Nu Stadium al Philadelphia Union, colista de la liga, después de haberse quitado un enorme peso de encima la semana pasada, cuando logró ante Portland Timbers (2-0) su primera victoria en su nuevo recinto deportivo.

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Ese resultado supuso la tercera victoria seguida del Inter Miami, y situó en la segunda posición del Este al conjunto de 'Las Garzas', con 28 puntos en 14 jornadas, dos puntos menos que el Nashville, quien tiene un partido pendiente.

Esta semana, sin embargo, ha sido bastante ajetreada para el conjunto del sur de Florida. En los despachos han destacado los rumores por una posible llegada del centrocampista brasileño Casemiro, tras terminar su andadura con el Manchester United.

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El 'ex' del Real Madrid está cerca de firmar un acuerdo con el Inter Miami, según fuentes citadas por el medio The Athletic, pese a que Los Angeles Galaxy posee el derecho de preferencia sobre el jugador en caso de que quiera venir a la MLS.

No obstante, ninguno de los dos equipos tienen espacio disponible en sus plantillas para jugadores designados, una categoría especial con la que los clubes de la MLS pueden pagar un salario más alto hasta a tres jugadores, que no computa para el tope salarial, y que suele emplearse para la contratación de grandes estrellas.

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Sobre el terreno de juego, el Inter Miami experimentó una disputa con parte de la afición durante el partido ante Portland Timbers. El principal grupo de aficionados del club llevó a cabo una huelga de animación durante el encuentro, criticando que los jugadores ya no se acercan a ellos en muestra de agradecimiento después de cada partido.

Esta jornada será la última antes del parón de la MLS por el Mundial, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

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La liga norteamericana se reanudará el 16 de julio con una jornada acortada con solo seis encuentros, antes de regresar a la normalidad el 22 de ese mismo mes.

La disputa del Mundial provocará una situación hasta ahora inédita en la MLS, que interrumpirá la inercia positiva a aquellos equipos que comenzaron bien la temporada, y permitirá que aquellos más dubitativos enderecen el rumbo.

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En el caso del Inter Miami, la reanudación del torneo podría traer a un nuevo entrenador al banquillo, en sustitución de Guillermo Hoyos, quien reemplazó a Javier Mascherano tras su salida en abril.

Además del Inter Miami-Philadelphia Union, la jornada 15 de la MLS también dejará otros partidos de alto nivel.

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Los Angeles, del surcoreano Heung-min Son, recibirá al Seattle Sounders en un choque entre dos rivales en posiciones de 'playoff' en el Oeste. El parón por el Mundial ofrecerá un respiro a la escuadra angelina, que acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar.

En esa misma conferencia, el Vancouver Whitecaps, líder con 29 puntos, visitará al San Diego, mientras que el San José Earthquakes, segundo con los mismos puntos pero un partido más disputado, viajará a Portland.

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En el Este, Nashville recibirá al New York City, mientras el New England Revolution, tercero con 25 puntos, se enfrentará al Charlotte a domicilio. EFE