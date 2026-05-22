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El dibujante Yoichi Takahashi, creador de 'Oliver y Benji', estará en la Comic-Con Málaga

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Málaga, 22 may (EFE).- El dibujante japonés Yoichi Takahashi, creador del manga que inspiró la mítica serie animada de 'Campeones: Oliver y Benji', será uno de los invitados especiales de la nueva edición de la San Diego Comic-Con Málaga, que tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en la capital de la Costa del Sol.

Takahashi, creador del universo 'Captain Tsubasa', con sus múltiples secualeas, anime y animaciones originales en vídeo, también se hizo cargo del Nankatsu SC, club de fútbol japonés inspirado en su propia obra, ha señalado este viernes la organización de la Comic-Con Málaga.

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La saga de 'Captain Tsubasa', conocida como 'Campeones: Oliver y Benji' en España y 'Supercampeones' en Hispanoamérica tuvo un gran éxito internacional durante las décadas de los ochenta y los noventa.

La Comic-Con ya había anunciado la presencia de otros invitados como los actores Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de la trilogía de 'El señor de los anillos', Richard Dean Anderson ('MacGyver'), Kristian Nairn ('Juego de tronos'), Iñaki Godoy ('One piece'), Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead'), John Romita Jr. ('Spider-Man, 'Kick-Ass') y Kevin Smith ('Clerks', 'View Askewniverse'). EFE

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