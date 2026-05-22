Dídac Plana, capitán del Barça: “Llegamos con mucha ilusión y ambición”

Cáceres, 22 may (EFE).- Dídac Plana, portero y capitán del Barça, analizó la llegada del conjunto azulgrana a la Final a Cuatro de la Copa del Rey de fútbol sala, que se disputa este fin de semana en Cáceres, donde el equipo de Javi Rodríguez aspira a conquistar la que sería la novena Copa del Rey de su historia.

El Barça llega a la cita tras finalizar la fase regular de la Liga en primera posición, un rendimiento que refuerza su condición de favorito, aunque el guardameta insistió en que el equipo afronta la competición con máxima prudencia. “Llegamos con mucha ilusión y ambición. El equipo está en buena forma y con confianza, pero somos conscientes de que será muy complicado porque la igualdad es máxima", comentó.

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Dídac Plana destacó el crecimiento del grupo durante la temporada como una de las claves del rendimiento azulgrana. “Hemos seguido una trayectoria ascendente, mejorando en el día a día. Tenemos unas bases muy claras y el equipo ha ido creciendo como grupo”, analizó.

El portero subrayó también la importancia de la gestión emocional en una competición a partido único. “La diferencia entre ganar y perder es muy pequeña. Ahora solo pensamos en el sábado a las 16:00 horas, que para nosotros es una final”, afirmó.

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El Barça se medirá en semifinales al Jaén Paraíso Interior FS en una reedición de la final de 2018 en Cáceres. Sobre el conjunto andaluz, Dídac advirtió de su peligrosidad: “Sabemos sus fortalezas y dónde les podemos hacer daño. Tenemos que imponer nuestro juego y controlar aspectos como el pívot y las segundas jugadas”.

El guardameta también recordó la reciente final de la Copa de España entre ambos equipos, decidida en los penaltis para el Jaén Paraíso Interior y comentó: "Hicimos un buen partido, pero nos faltó acierto en momentos clave”, apuntó. EFE

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