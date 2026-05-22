Desalojada la segunda planta del Hospital de Torrevieja (Alicante) por un incendio

Torrevieja (Alicante), 22 may (EFE).- El Hospital de Torrevieja (Alicante) ha registrado este viernes un incendio que ha afectado a su segunda planta, lo que ha provocado la evacuación de esta zona, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se ha dado a las 12:09 horas de este viernes y al lugar del suceso han acudido cinco dotaciones de los parques de bomberos de Torrevieja y Orihuela.

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El fuego, que sigue en curso, afecta a la planta dos del centro hospitalario y no constan heridos por el momento, según las mismas fuentes. EFE