Desalojada la segunda planta del Hospital de Torrevieja (Alicante) por un incendio

Torrevieja (Alicante), 22 may (EFE).- El Hospital de Torrevieja (Alicante) ha registrado este viernes un incendio que ha afectado a su segunda planta, lo que ha provocado la evacuación de esta zona, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El aviso se ha dado a las 12:09 horas de este viernes y al lugar del suceso han acudido cinco dotaciones de los parques de bomberos de Torrevieja y Orihuela.
PUBLICIDAD
El fuego, que sigue en curso, afecta a la planta dos del centro hospitalario y no constan heridos por el momento, según las mismas fuentes. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"
Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"
Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato
TSJA confirma 15 años y ocho meses de cárcel para el culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)
Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"
MÁS NOTICIAS