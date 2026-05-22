Atenas se entrega al baloncesto mientras los aficionados sueñan con la corona europea

Carlos Expósito

Atenas, 22 may (EFE).- Miles de aficionados se enfundan los colores de sus equipos y se entregan a soñar con la corona europea en un día histórico en Atenas, que acoge, diecinueve años después, la Final a Cuatro de la Euroliga con las semifinales este viernes entre Real Madrid y Valencia Basket y Fenerbahce y Olympiacos.

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El Real Madrid se medirá al Valencia en un duelo español que supone la primera participación del conjunto 'taronja' en esta fase, mientras que el Olympiacos, líder de la fase regular, se enfrentará al Fenerbahce, que defiende título. Los vencedores de ambos encuentros pelearán el domingo por el título continental en el OAKA.

Y frente al emblemático Palacio Záppeion de Atenas, los aficionados esperan y hacen tiempo con entusiasmo antes de que comience una histórica Final a Cuatro.

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Pau y Nico fueron los primeros 'taronjas' en llegar a la zona de los aficionados, en el centro de la ciudad. "Llevamos nerviosos desde que conseguimos las entradas", revela a EFE el primero, a lo que su amigo agrega: "Es algo histórico, no podíamos perdérnoslo".

El Valencia Basket afronta su primera Final a Cuatro en su historia tras tirar de épica y levantar un 0-2 del Panathinaikos en cuartos de final. Sus aficionados se lo creen, están confiados y lo ven más que posible, como Miguel Ángel: "Venimos con la idea de que es factible".

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Grupos de amigos, peñas y familias recorren las calles de la capital helena luciendo el escudo del club por primera vez en una fase final de la Euroliga. Un ejemplo es la familia formada por Mila, Julio y su hija Claudia, que desplegaron sus bufandas y hasta recibieron intercambios de fotos por parte de rivales griegos del Olympiacos.

"Yo que tengo el basket desde la cuna, estar aquí es un sueño, la verdad. Que el Valencia se haya clasificado para esto después de unos playoffs tan polémicos, es algo histórico y para seguir soñando", subraya Claudia.

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Su madre, emocionada, añade a esta agencia que "el camino es largo", pero que lo van a conseguir. "Y en una ciudad tan chula. Historia con historia", señala.

Para muchos de los aficionados madridistas no es la primera vez que acompañan a su equipo a una Final a Cuatro. Para Marcos es la séptima. "Siempre son nervios, estar entre los cuatro primeros es difícil", defiende a esta agencia, al valorar que las lesiones de Edy Tavares y de Alex Len son "capitales".

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"Pero como dice (Sergio) Scariolo, que es verdad, esto es el deporte, es lo que pasa en la vida, y el Madrid se tiene que sobreponer a eso", expresa, y reconoce que la geste del Valencia es merecida.

Aunque para muchos merengues es una experiencia que se repite, para otros, como Sergio, es la primera vez, y tiene muchas ganas de que el árbitro lance el balón al aire en el círculo central: "Creo que el Valencia es muy bien equipo. Esperemos que gane el Madrid pero sobre todo que sea disputada y entretenida".

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Son numerosos los mensajes que los madridistas enviaron al vestuario dirigido por Scariolo. Miguel Ángel les dice que quieren "que sepan que hay mucha gente que ha venido desde España a verlos y que mucho ánimo".

"Las bajas son significativas pero creo que se puede hacer una buena competición. Realmente no sé lo que tiene en la cabeza Scariolo, pero ante la ausencia de pívots, intentaría dar más ritmo al juego e intentar que esa carente interior no sea tan significativa", evalúa.

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Entre los aficionados griegos y turcos que se acercaron a la zona de aficionados hay división de opiniones sobre el rival que prefieren en una eventual final. "Prefiero el Madrid, porque en 2023 nos ganaron, así que es el momento de la revancha", admite a EFE Alexandros, seguidor del Olympiacos.

Otro de los fanáticos rojiblancos, Evangelos, prefiere, en cambio, al Valencia: "Personalmente, soy aficionado del Barcelona, entonces no quiero al Real cerca de la final", comenta. Su amigo interviene para apostillar que mejor el Valencia porque les gusta mucho el juego del exterior dominicano Jean Montero.

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Los hinchas turcos, que defienden título, muestran preferencia hacia uno de los equipos incluso tirando de alianzas con jugadores de otro deporte. "Tenemos lazos con el Real Madrid por Arda Guler, pero por el fútbol. Así que por eso, claro, prefiero el Real Madrid", reconoce Alihan.

Pero todavía hay indecisos, como el turco Murak: "Ambos equipos son queridos, así que Valencia y Real Madrid, no ya una mejor opción, sólo buscamos la final".

O como el español Ferrán, que sorprende entre españoles, turcos y griegos al estar enfundado con la camiseta del Barcelona: "Yo ya tenía previsto venir aquí a Grecia para hacer turismo, entonces, si venía (el Barcelona) pues perfecto. A disfrutar, porque esto es una fiesta y encima con dos equipos españoles". EFE

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