Prohens reprueba la actitud de "complicidad" de Sánchez con Zapatero: "Hoy no era un día para respaldarlo"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprobado la actitud "de complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso, con el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"Hoy es un día para que el Gobierno y el PSOE den explicaciones, no para que Sánchez respalde a Zapatero", ha dicho la presidenta balear en declaraciones a los medios, tras asistir a la inauguración de la segunda fase del paseo Gabriel Escarrer Julià.

PUBLICIDAD

Según Prohens, la actitud de Sánchez en el Congreso "es de una complicidad que debería explicarse". En este sentido, ha recordado que el rescate de la aerolínea lo aprobó el Consejo de Ministros y, en consecuencia, "la investigación apunta directamente al Gobierno de España".

"Es un mal día para la democracia y los demócratas", ha agregado, a la vez que ha mostrado su "preocupación" por esta imputación y un auto "muy contundente".

PUBLICIDAD

También ha pedido explicaciones al PSIB que, ha dicho, "tenía hasta hace poco a Zapatero como su referente ideológico y su líder casi espiritual".

"Lo que está claro es que el Partido Socialista mientras blanqueaba la dictadura de Maduro, parece ser que también blanqueaba dinero", ha zanjado.

PUBLICIDAD