Abascal dice que la peor corrupción es la invasión migratoria y Sánchez replica que su prioridad nacional es su cuenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, que su "prioridad nacional" sea sólo su cuenta corriente y éste le ha respondido que de las corrupciones que afectan al Ejecutivo "la peor es la invasión migratoria".

Éste es el cruce de acusaciones que se han dedicado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que Abascal ha preguntado a Sánchez las razones por "la gran parte" de las adjudicaciones de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías acaban yendo a los extranjeros.

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Abascal ha denunciado que el Gobierno haya traído a 2.5 millones de personas en los últimos dos años --"y van a venir más con el proceso de regulación"-- para apuntar que éstas son cifras de una "invasión migratoria que colapsa los servicios sociales, colapsa la sanidad, hace inaccesible la vivienda y trae inseguridad en muchas ocasiones".

LOS ESPAÑOLES PADECEN LAS CONSECUENCIAS

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"Nos dicen ustedes que vienen a pagar las pensiones a los españoles, pero acaban recibiendo las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles, y nos dicen que vienen a hacer los trabajos que los españoles ya no quieren hacer, pero hay un 15% de inmigrantes legales en paro en España y medio millón de ellos ya se benefician del ingreso mínimo vital", ha destacado.

Y lo cierto, según palabras de Abascal, es que los españoles "humildes", además de ser "saqueados fiscalmente", son realmente los que están padeciendo en sus propias carnes las consecuencias de la "invasión migratoria" que es, a su juicio, "la peor de todas sus corrupciones".

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"Le da igual que todo el mundo sepa que usted preside una mafia corrupta, pero, de todas sus corrupciones, de la de su socio Zapatero, la de su entorno familiar y político, la peor es la invasión migratoria porque hace un daño directo a los españoles", ha aseverado.

ABASCAL "ES TORQUEMADA" CON LA CORRUPCIÓN DEL RESTO

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"Sobre la corrupción es un poco como Torquemada, pero con el resto. Si tiene que hablar de corrupción lo que tendría que hacer es mirarse al espejo", ha respondido Sánchez, recordando que han sido compañeros de Abascal, a los cuales ha expulsado del partido, los que denuncian sus "corruptelas". "No ha tocado todavía poder y ya ha metido la mano, señor Abascal", le ha soltado.

Dicho esto, ha reprochado a Abascal que hable de derechos sociales para los españoles cuando su partido ha votado en contra de "todos" los avances sociales impulsados por el Gobierno y el PSOE. "Su prioridad nacional no es la gente, sino que es ponerse al servicio de estas élites internacionales que les financian porque su prioridad es su cuenta corriente", ha apostillado.

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En su réplica, el líder de Vox ha acusado al presidente del Gobierno de "mentir", algo que ya sabe "toda España", como también sabe, ha apuntado, que "es el jefe de Ábalos, de Koldo y de Cerdán y el jefe de Zapatero". "Que yo sepa no los tribunales no han dicho eso, señoría", ha zanjado Sánchez.