Bolaños muestra su confianza en Zapatero y su respeto en la labor de la Justicia

Madrid, 20 may (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que confía en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación en la causa Plus Ultra, y ha subrayado al mismo tiempo su respeto en la labor de la Justicia y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"Por supuesto que confío en el presidente Zapatero y también estoy orgulloso de la labor que hizo en su gobierno durante ocho años y también los valores que encarna. Pero lo importante no es mi confianza personal, lo importante es la confianza en las instituciones en el Estado de derecho", ha dicho.

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A continuación, ha expresado su "total respeto a la labor" que hace la Justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

De esta forma ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que le ha preguntado si se suma a los "ataques" a la justicia por parte de algunos miembros del PSOE tras la imputación de Zapatero o los condena.

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La Audiencia Nacional acusa a Zapatero de tres delitos relacionados con la causa Plus Ultra (organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental) y lo sitúa en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras.

Bolaños ha asegurado que le "repugna la corrupción" y quiere que se aclaren cuanto antes "las circunstancias que afectan a personas honestas que se ven involucradas en causas judiciales", al tiempo que ha resaltado que ahora lo importante es "confiar en la Justicia".

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"Hoy el Estado de derecho en España funciona bien, sin injerencia, sin presiones, a diferencia de lo que pasaba en el gobierno anterior del señor Rajoy", ha dicho en otra pregunta sobre la imputación de Zapatero que le ha formulado en el pleno la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, donde el ministro ha comentado que el auto de la imputación es "embrionario".

La portavoz del PP ha dicho que Zapatero "no es el profeta de la paz, es una persona que ha negociado incluso con la pobreza de los venezolanos" y ha asegurado que el actual Gobierno "está acabado".

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"Agonicen cuanto quieran, los votos les van a echar de la corrupción y de la incompetencia de este Gobierno", ha apuntado.

En otra pregunta a Bolaños, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido que nada de lo que se le imputa a Zapatero se podría haber cometido sin la colaboración del Gobierno y ha denunciado que el Ejecutivo ha convertido al PSOE en "una organización criminal" en la que Zapatero es "el padrino". EFE

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