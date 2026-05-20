El Govern condena el feminicidio de Figueres (Girona), el tercero en Cataluña este 2026

Barcelona, 20 may (EFE).- El Gobierno de la Generalitat ha condenado el asesinato, este martes, de una mujer de 33 años en Figueres (Girona) a manos de su expareja, de 48, que se ha convertido en el tercer feminicidio ocurrido en Cataluña en lo que va de año.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un vecino de Figueres por matar a su expareja, a la que asestó diversas puñaladas por todo el cuerpo. El detenido quebrantó la orden de alejamiento de la mujer que tenía en vigor.

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En un comunicado, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha destacado este miércoles que este es el tercer feminicidio registrado en Cataluña este 2026, después de cerrar 2025 con 11 mujeres asesinadas por violencia machista y un feminicidio vinculante.

Desde 2012, cuando se empezaron a recoger datos oficiales sobre estos casos, se han producido en Cataluña 162 asesinatos, de los que 152 corresponden a mujeres y 10 a niños y adolescentes muertos en el marco de las violencias machistas.

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Además, más de un centenar de niños han quedado huérfanos por este tipo de violencia en la última década.

El Departamento de Igualdad ha hecho un llamamiento a "sumar esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad para acabar con las violencias machistas en todas sus formas".

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"No seremos una sociedad libre hasta que las mujeres no tengan plenamente garantizado el derecho a vivir libres de violencias machistas", ha asegurado.

El homicida de este último caso de Figueres, Andrés R. de 48 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, quebrantó por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, de 33 años y de nacionalidad hondureña, según fuentes cercanas al caso.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día y, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de las fuerzas de seguridad. EFE