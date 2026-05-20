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El Govern condena el feminicidio de Figueres (Girona), el tercero en Cataluña este 2026

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Barcelona, 20 may (EFE).- El Gobierno de la Generalitat ha condenado el asesinato, este martes, de una mujer de 33 años en Figueres (Girona) a manos de su expareja, de 48, que se ha convertido en el tercer feminicidio ocurrido en Cataluña en lo que va de año.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un vecino de Figueres por matar a su expareja, a la que asestó diversas puñaladas por todo el cuerpo. El detenido quebrantó la orden de alejamiento de la mujer que tenía en vigor.

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En un comunicado, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha destacado este miércoles que este es el tercer feminicidio registrado en Cataluña este 2026, después de cerrar 2025 con 11 mujeres asesinadas por violencia machista y un feminicidio vinculante.

Desde 2012, cuando se empezaron a recoger datos oficiales sobre estos casos, se han producido en Cataluña 162 asesinatos, de los que 152 corresponden a mujeres y 10 a niños y adolescentes muertos en el marco de las violencias machistas.

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Además, más de un centenar de niños han quedado huérfanos por este tipo de violencia en la última década.

El Departamento de Igualdad ha hecho un llamamiento a "sumar esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad para acabar con las violencias machistas en todas sus formas".

"No seremos una sociedad libre hasta que las mujeres no tengan plenamente garantizado el derecho a vivir libres de violencias machistas", ha asegurado.

El homicida de este último caso de Figueres, Andrés R. de 48 años, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes, quebrantó por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, de 33 años y de nacionalidad hondureña, según fuentes cercanas al caso.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día y, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de las fuerzas de seguridad. EFE

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