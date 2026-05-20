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Nil Moliner reivindica el nexo que provoca la música en vivo: "Es una droga adictiva"

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Javier Herrero.

Madrid, 20 may (EFE).- Para Nil Moliner, la magia y la unión que provoca la música entre la gente que se reúne a compartirla "es una droga absolutamente increíble y muy adictiva", como entendió durante el año y medio de parón profesional que en 2023 se impuso para descansar y que se terminó convirtiendo en una tortura.

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"Lo pasé muy mal. Al segundo mes me di cuenta de que no necesitaba más descanso y de repente no tener ningún concierto fue un vacío muy loco. Perdí un poco la perspectiva de a qué me dedicaba, de quién soy y de qué hago", confiesa en una entrevista con EFE sobre el período que siguió a la publicación de su anterior álbum, 'Lugar paraíso' (2023).

Cuenta Moliner (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 1992) que fue llegar por fin el inicio de la gira en 2024 con el primer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona y al día siguiente ya se le habían pasado "todos los males", para pasar a sentirse "en una plenitud extrema, con una inspiración abrumadora".

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"Ahí entendí que la música y el directo para mí son muy importantes, sobre todo por la fuerza que tienen en mi estabilidad, y entendí que yo soy un nexo, un nexo entre la canción y mi público, como un canal", explica sobre el sentido que le ha dado a su nuevo trabajo.

'Nexo' (Warner), su cuarto disco de estudio, se publica este viernes y reivindica ese papel místico que le confiere a la música, más allá de su propia persona, y se retrotrae a una foto de infancia en la que aparece rodeado por sus compañeros de clase mientras toca la guitarra como un momento definitorio de lo que iba a ser su vida.

"Que en los conciertos la gente se mire entre sí y se graben porque suena la canción del verano o la canción de la boda me parece maravilloso: que yo no sea el protagonista, sino que lo sea la canción", afirma este compositor e intérprete barcelonés.

A este momento de zozobra personal se refiere el primer nexo del álbum, la épica 'Me acuerdo de ti', que escribió "removido" durante su reciente etapa de residencia en Madrid en la que aparentemente desarrolla una historia de amor romántico, hasta que empezó a tocarla en los últimos conciertos de su anterior gira.

"Cuando canté los versos que dicen 'Encontré ese lugar que me dio lo que buscaba / Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas', de repente miré a mi público y me dije: ¡En realidad son ellos!", comenta sobre este tema que dedica al vínculo con sus seguidores.

Hay más nexos importantes en este álbum, por ejemplo el que ha establecido con un equipo nuevo. "Por primera vez he contado con mucha gente para hacerlo. Yo antes me encerraba en el estudio y me iba a producirlo con él ya hecho. Aquí he trabajado desde cero con los productores", relata sobre un proceso en el que han participado no solo sus colaboradores habituales, Manu Guix y Roger Rodes.

Otro nexo artístico que ha consolidado es el que le une al rapero mallorquín-argelino Dollar Selmouni. "Nos conocimos en un evento en Mallorca hace años y nos hicimos amigos. Lo bonito es que, viniendo de un mundo absolutamente distinto al mío, la música nos unió orgánicamente", cuenta ante este son cubano que compuso junto a los productores colombianos Mapaches.

Pero si hay un tema que tiene visos de darle muchas alegrías es 'Tu cuerpo en braille', que ya va por 20 millones de reproducciones en Spotify y que compuso en la calma de la montaña con sus amigos Guix y Rodes, compartiendo una cerveza, cuando no se proponía encontrar un gran éxito.

También allí surgió otra de las canciones importantes del álbum, 'Álex', dedicada a su amigo, el también cantante Álex Casademunt, muy conocido como concursante de la primera edición de Operación Triunfo y que murió en 2021 en un accidente de tráfico.

"Le había escrito muchas canciones, pero ninguna llegó a publicarse. Esta la escribí desde otro punto de vista, en plan: 'Me he olvidado de felicitarte'. Era de noche y había una calma en el ambiente curiosa. Roger empezó a toquetear algún sonido y Manu algunos acordes en el piano, un poco de película todo, y de repente vi que esa canción era para él. Obviamente hablé con la familia, porque era muy importante", narra sobre este "abrazo" tras el duelo.

Ya metido en su agenda de conciertos, pasará el verano entre festivales como el En Vivo Festival de Pamplona entre el 5 y 6 de junio, el Arenal Sound de Burriana (Castellón) el 31 de julio o el Starlite de Marbella (Málaga) el 7 de agosto. EFE

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EFE

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