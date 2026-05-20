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España moviliza 1.600 militares y 300 vehículos en Eslovaquia para reforzar la disuasión de la OTAN frente a Rusia

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Unos 1.600 militares españoles y cerca de 300 vehículos se desplegarán en Eslovaquia para participar en un ejercicio que mostrará la proyección de la Brigada Multinacional de la OTAN ubicada en ese país para disuadir a Rusia en el flanco este de la Alianza.

España lidera la conformación de la Brigada Multinacional de la OTAN, y mantiene un contingente desplegado de forma permanente en la localidad de Lest (Eslovaquia). Está compuesta por unos 1.100 efectivos procedentes de Eslovaquia, República Checa, Portugal, Eslovenia y Rumanía, además de los españoles.

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La actividad operativa, llamada 'Strong Lineage 26' y concebida con una periodicidad anual, pone en práctica la proyección e integración de la totalidad de la Brigada Multinacional y supondrá la verificación del proceso de escalada a Brigada del 'Multinational Battle Group Slovakia', unidad que lidera España desde julio de 2024.

Además de las fuerzas desplegadas, las naciones participantes mantienen una serie de capacidades nacionales no desplegadas en zona de operaciones, pero disponibles en territorio nacional, con un plazo de activación de hasta diez días. Estas capacidades son las que se despliegan con motivo del 'Strong Lineage', poniendo de manifiesto la naturaleza escalable de la misión y la capacidad de respuesta rápida de la Alianza.

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El ejercicio, que se desarrolla entre el 10 de mayo y el 14 de junio, tiene tres objetivos: llevar a cabo el proceso de proyección estratégica, de gran complejidad por el transporte coordinado de medios marítimos, navales y aéreos; que la OTAN compruebe que la Brigada Multinacional encabezada por España está lista para el combate; enviar un mensaje de "seguridad, unidad y cohesión de las naciones aliadas, además de servir como elemento de disuasión en el flanco oriental de la Alianza.

Serán 2.900 militares de las siete nacionalidades que conforman la Brigada. A los españoles ya en Eslovaquia, de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión, se suman aproximadamente 900 de la citada, con sede en su Cuartel General en Viator (Almería).

DIVERSOS MEDIOS

El comandante del Ejército de Tierra Francisco Rubio ha repasado en rueda de prensa los medios participantes, entre los que ha citado vehículos VAMTAC, blindados Centauro, sistemas antidron, obuses, artillería antiaérea Mistral, drones, capacidades de recuperación y asistencia sanitaria y medios de comunicación digital. Además, dos helicópteros Tigre, un NH90 y un Chinook. Este último se quedará en Eslovaquia.

Los medios embarcaron en el puerto de Almería el 10 de mayo y, tras transitar por el Mediterráneo occidental, llegaron al puerto de Koper (Eslovenia) el 17 de mayo. Desde aquí, y usando convoyes terrestres se realizará el traslado hasta los campos de maniobras en Eslovaquia y Hungría, concluyendo el despliegue estratégico el 24 de mayo.

El teniente coronel Juan Villarta ha destacado la "complejidad" y el "desafío" que ha supuesto la coordinación del envío de los medios. "Un desafío logístico de primer orden y en un entorno multinacional exigente, que requiere planeamiento complejo y coordinación con países y unidades nacionales y extranjeros". El peso de los medios alcanza las 3.000 toneladas y si lo enviado se pusiera en fila se extendería dos kilómetros.

Después, comienza la siguiente fase del ejercicio: la integración de fuerzas sobre el terreno. Tras esto, del 29 de mayo al 3 de junio, tendrán lugar los ejercicios tácticos, supervisados por personal de la OTAN, y el 4 de junio se demostrarán las capacidades a autoridades y medios de comunicación. El repliegue comenzará el 14 de junio.

El capitán de fragata Francisco Delgado, del Mando de Operaciones (MOPS), ha adelantado que próximo año el ejercicio "alcanzará su madurez" porque se realizará en coordinación con el resto de 'battle groups' desplegados en el flanco este de la OTAN.

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EuropaPress

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