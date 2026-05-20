Milla: "Mi futuro no tiene ningún tipo de importancia ahora mismo"

Getafe (Madrid), 20 may (EFE).- Luis Milla, centrocampista del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su futuro "no tiene ningún tipo de importancia ahora mismo" y señaló que club y afición deben estar centrados en ganar a Osasuna la próxima jornada de Liga para conseguir terminar la temporada en puestos europeos.

Milla tiene un año más de contrato con el Getafe y podría ser una de las piezas más codiciadas este verano para equipos de mayor nivel que el club azulón. Es el segundo máximo asistente de la Liga con diez pases de gol, sólo dos menos que el barcelonista Lamine Yamal, y, pese a los constantes rumores sobre su salida, declaró que sólo quiere pensar en el choque ante Osasuna.

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"Mi futuro no tiene ningún tipo de importancia ahora mismo. Creo que tenemos que estar todos centrados en lo que viene y para nada me quita nada de energía y no nos lo tiene que quitar nadie". dijo.

"Tenemos que estar muy orgullosos de encontrarnos en esta situación y de lo que hemos conseguido el club, los jugadores y la afición pese a todas las dificultades que hemos tenido. Encontrarnos en disposición de conseguir algo histórico tiene mucho mérito. Cualquier día es importante para ser mejor y vamos a pelear con toda la ambición que hemos tenido esta temporada para conseguir algo muy bonito para todos", agregó.

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Milla recordó que el Getafe ha sufrido durante buena parte de la temporada y, por eso, tener al alcance de la mano terminar entre los siete mejores "es una felicidad enorme". Además, recordó que Osasuna se jugará el descenso en un choque que será clave para ambos equipos.

También habló sobre su inclusión en el mejor once de LaLiga: "Como dije ayer, es un premio a todo el club por el año que estamos haciendo. Cuando van las cosas bien colectivamente, resaltan las individualidades. Esto es así y feliz por ese galardón. Eso significa que las cosas han funcionado", declaró.

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Para el centrocampista madrileño, el vestuario es la clave del éxito del Getafe y nombró a tres jugadores veteranos como Djené, Mauro Arambarri y David Soria, que han sido claves para generar "algo muy especial".

Asimismo, declaró que el punto de inflexión de la temporada fue el choque ante el Girona de la segunda vuelta que terminó con empate (1-1). "Recuerdo ir a Montilivi en puestos de descenso en una situación muy difícil. También había mucha incertidumbre por si venía gente a ayudarnos. Es de los primeros partidos que estuvieron Martín Satriano, Luis Vázquez y Boselli. Creo que ese es un punto de inflexión y a partir de ahí vinieron un poquito las victorias".

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"Creo que llevamos un año maravilloso juntos. Hemos estado en las buenas, en las malas, henmos tenido apoyo en casa y fuera. Hemos tenido un gran ambiente en el Coliseum, de los mejores aquí. Animar a todos, es el último día de la temporada y tenemos un objetivo muy bonito. Vamos a estar a la altura todos y vamos a vivir un día inolvidable", finalizó. EFE