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Mario Soriano: "Puede ser el partido decisivo, pero hay que llevarlo con calma”

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A Coruña, 20 may (EFE).- Mario Soriano, centrocampista del Deportivo, ve clave que la plantilla se abstenga de la euforia que se respira en la ciudad por la posibilidad de lograr el ascenso en Valladolid.

“Después de los resultados del fin de semana, sabíamos que si ganábamos al Andorra teníamos una oportunidad maravillosa para conseguir el objetivo. Había ese runrún, todos pensábamos lo mismo porque aquí nadie es tonto. Pero esta semana tenemos que echarnos a un lado de todo lo que se puede hablar fuera, de esa euforia. Puede ser el partido decisivo, pero hay que llevarlo con calma”, indicó en rueda de prensa.

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En este sentido, el atacante, autor del primer gol deportivista ante el Andorra, incidió en que esa “euforia” no puede distraer al grupo del camino; por eso recetó “paciencia” y “tranquilidad” porque por delante tienen dos partidos para ganar un partido, aunque él no quiere desaprovechar la primera bala en Zorrilla.

“Sabemos que lo tenemos cerca, pero hay que pensar en el domingo solo. Es importante estar lo más tranquilos posible porque al final sabemos que puede ser difícil, que va a ir mucha gente. Todos sabemos lo que nos jugamos”, manifestó.

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El futbolista madrileño aseguró estar “al cien por cien” pese a terminar con molestias el duelo del pasado domingo contra el Andorra.

“De la fatiga, de la emoción, de la exigencia del partido se me subieron los isquios en los últimos minutos, pero hoy ya he entrenado con normalidad y estoy listo”, explicó Soriano, que desconfía del Valladolid pese a que no se juega nada en el partido tras certificar su permanencia en LaLiga Hypermotion (Segunda División).

“Juegan en su casa, con su gente, no será un partido fácil. Es verdad que no se juegan nada, pero en esta categoría, lo sabe todo el mundo, todo puede pasar. El otro día el Andorra no se jugaba nada y nos lo puso muy complicado. Tenemos que afrontar el partido sin pensar si se juegan algo o no, si van a estar relajados”, avisó. EFE

dmg/cmm

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EFE

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