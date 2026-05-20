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LaLiga impide instalar una pantalla gigante en Elche para seguir el partido ante el Girona

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Elche (Alicante), 20 may (EFE).- El Ayuntamiento de Elche comunicó este miércoles la negativa de LaLiga a autorizar la instalación de una pantalla gigante en la Plaza de Baix para seguir de forma colectiva el partido entre el Elche y el Girona, previsto para el próximo sábado y decisivo para la permanencia en Primera División.

El consistorio había efectuado las gestiones necesarias para habilitar este espacio como punto de encuentro para la afición ilicitana ante la trascendencia deportiva del encuentro, que será retransmitido en abierto.

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Sin embargo, LaLiga comunicó al Ayuntamiento de Elche, según explicaron fuentes municipales, que la normativa vigente en materia de derechos audiovisuales exige una autorización específica para la exhibición pública de partidos mediante pantallas gigantes, permiso que no ha sido concedido en este caso.

El Ayuntamiento consideró que esta decisión impide a miles de aficionados vivir juntos “una cita deportiva de especial relevancia para la ciudad”, pese a tratarse de una retransmisión ofrecida por una televisión pública en abierto.

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No obstante, la concejalía de aperturas ha firmado un decreto extraordinario, como ya sucedió la pasada temporada, para autorizar a los establecimientos de hostelería del municipio a instalar televisores en sus terrazas durante la jornada del encuentro.

Esta medida permitirá a bares, cafeterías y restaurantes ofrecer la retransmisión en espacios exteriores, siempre que se respeten las condiciones de seguridad, accesibilidad y ocupación previstas en la normativa municipal.

El Ayuntamiento animó a la afición a “apoyar al Elche desde los distintos establecimientos de la ciudad” y mostró su confianza en que el ambiente de respaldo al equipo se mantenga en todos los barrios y pedanías durante una jornada “decisiva” para el futuro deportivo del club. EFE

pvb/nhp/cmmm

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EFE

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