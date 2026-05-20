La Asociación de Fiscales gana las elecciones al Consejo Fiscal

Madrid, 20 may (EFE).- La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha ganado las elecciones al Consejo Fiscal, principal órgano consultivo del fiscal general del Estado, al obtener seis vocales, por delante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con dos, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, con uno.

En las anteriores elecciones, celebradas en 2022, la AF, muy crítica con la gestión de los últimos fiscales generales y que ya ha cuestionado algunas decisiones de la fiscal general, Teresa Peramato, ganó peso al conseguir dos vocales más que en 2018 y alcanzar seis en el consejo, una cifra que ahora ha igualado.

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La UPF, asociación que presidió Teresa Peramato, obtuvo en 2022 la mitad que en los anteriores comicios, dos, que igualmente mantiene, mientras que la APIF, minoritaria en la carrera fiscal, logró por primera vez un vocal, que ahora revalida también.

El Consejo Fiscal cuenta con 12 miembros, de los que tres son natos: la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite.

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Este martes resultaron elegidos los nueve vocales electivos propuestos por las asociaciones de fiscales. Casi 2.800 fiscales estaban llamados a las urnas y la participación alcanzó el 74,94 por ciento, ha informado la Fiscalía.

Según los datos provisionales del escrutinio facilitados por la Junta Electoral los vocales elegidos han sido los siguientes:

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Ana López Riera (AF), 1.355 votos; Esther Moreno Amaya (AF), 1.253; José Francisco Ortiz Navarro (AF), 1.253; Macarena Ortiz Tejonero (AF), 1.242; Alberto Rodríguez Fernández (AF), 1.142; Javier Ródenas Molina (AF), 1.085; María Teresa Gálvez Díez (APIF), 516; Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo (UPF), 413 votos, y Víctor Castells Domènech (UPF), 428 votos.

El escrutinio definitivo se certificará por la Junta Electoral el próximo miércoles, día 27, a las 10:00 horas en un acto público que se celebrará en la sede de la Fiscalía General del Estado.

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Los comicios se han celebrado con normalidad en las 77 secciones electorales habilitadas, correspondientes a cada una de las fiscalías de comunidades autónomas, provinciales y de Área.

La Sección de Madrid incluía a los fiscales de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía Antidroga, de la Fiscalía Anticorrupción, a los Fiscales de Sala coordinadores en materias específicas así como a los adscritos a estos. EFE

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