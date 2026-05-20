Igualdad confirma el asesinato machista en una vivienda del cuartel de Dolores (Alicante)

Madrid, 20 may (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles el crimen machista de una mujer de 51 años, que fue asesinada el pasado día 16 en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Dolores (Alicante), donde se encontraron los cadáveres de su marido y el hijo en común, de 24 años.

No existían denuncias previas por violencia de género contra su marido, el presunto asesino.

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Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en 2026 y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El crimen machista era la principal línea de la investigación después de constatar que el cuerpo sin vida de Marisol fue hallado con heridas de arma de fuego en una habitación, el de su hijo Alberto en similares condiciones en otra y el del guardia civil en un pasillo cercano con un disparo en la cabeza y la pistola junto a su cadáver.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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