Ferran Torres empieza a trabajar con el grupo

Sant Joan Despí (Barcelona), 20 may (EFE).- El delantero Ferran Torres, que se perdió el último partido del Barcelona frente al Betis por una sobrecarga muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, ha empezado a trabajar este miércoles con el grupo en el primer entrenamiento de la semana del equipo azulgrana.

Tras gozar de dos días de descanso, el conjunto de Hansi Flick ha regresado a los entrenamientos para empezar a preparar el último partido de la temporada que disputará este sábado (21:00 horas) contra el Valencia.

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Con el título de Liga en el bolsillo, el Barcelona ha completado el primero de los tres entrenamiento previstos para este semana que ha contado con los jugadores disponibles del primer equipo, además de los jugadores del filial Eder Aller, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jofre Torrents y Tommy Marqués. EFE

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