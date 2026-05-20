Clara Sánchez: "La tecnología ofrece comodidad pero no respuestas vitales"

Magdalena Tsanis

Madrid, 20 may (EFE).- Inspirada por el pensamiento oriental y con ganas de "jugar con la realidad", la escritora, filóloga y académica de la RAE Clara Sánchez se adentra en el terreno de lo sobrenatural en su nueva novela, 'Lo inexplicable', una esfera en la que dice haber encontrado "un alivio" frente una realidad desasosegante.

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"La tecnología nos ofrece comodidad, pero no respuestas vitales", ha dicho en una entrevista con EFE en la que ha calificado a los magnates de "antisabios" y ha apuntado que hasta Google prefiere las citas de Epicuro o de Demóstenes a las de Elon Musk. "La tecnología no tiene poesía y nosotros somos poéticos, el cerebro humano es poético".

Con el armazón del suspense, 'Lo inexplicable' (Planeta), su decimosexta novela, llega este miércoles a las librerías españolas pero en Italia se publicó en septiembre pasado y es que Sánchez (Guadalajara, 1955) se convirtió en una escritora superventas en ese país desde que publicó 'Lo que esconde tu nombre' (2010).

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Aquella novela sobre criminales nazis refugiados en la costa levantina vendió solo en Italia más de dos millones de ejemplares y lleva 70 reediciones; desde entonces, todas sus novelas, y las anteriores, se han publicado allí, lleva en total más de 3,5 millones de ejemplares vendidos.

En España también le han llovido los reconocimientos, ha ganado el Premio Alfaguara ('Últimas noticias del paraíso', 2000), el Planeta ('El cielo ha vuelto', 2013) y el Nadal ('Lo que esconde tu nombre') y en 2023 ingresó en la Real Academia Española (RAE) con un discurso titulado 'La máquina del tiempo', un tema que le obsesiona, afirma.

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Lo abordó en 'Presentimientos' (2008), una novela con trama romántica y saltos en el tiempo que fue adaptada al cine y en 'Lo inexplicable' da un paso más allá, al hablar de la reencarnación. "Es maravillosa la idea de que la muerte no existe porque formamos parte de un ciclo, es algo que nos alivia de tensiones, de la idea de finitud y de la soledad", ha resaltado.

Convencida de que el desarrollo tecnológico tiene mucho que ver con la ansiedad creciente que parece el signo de los tiempos, la escritora apunta que "vivimos inmersos en una vorágine que no entendemos" y que, para aliviar esa ansiedad, "la gente busca cosas que no vengan impuestas por los de arriba, otro ángulo desde el que revisar los deseos, las carencias, el tiempo".

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De sí misma dice que fue "muy racional" hasta los 35 años, cuando leyó las biografías de Pessoa y de Connan Doyle, autores a los que admiraba y que tenían una fuerte vertiente esotérica y espiritista.

Y sobre la IA, considera un error llamarla "inteligencia" y sugiere, medio en broma, sustituirlo por "refrito" artificial. "Yo vengo de un mundo con una idea muy romántica de la literatura, no quiero escribir novelas perfectas con una máquina, quiero escribir novelas imperfectas que salgan de mi corazón".

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Clara Sánchez es una de las once mujeres académicas de número de la RAE, de un total de 46. "Ya vamos apretando", afirma. Aunque la incorporación de mujeres ha sido un fenómeno reciente, la escritora asegura que "no hay más machismo en la Academia que en otros ámbitos".

"Circulan muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que yo siento dentro de la Academia; es un mundo muy adulto, formado por gente con mucho bagaje, no hay nadie que no tenga un currículum o que no tenga una aportación excepcional", ha afirmado.

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También ha hecho hincapié en el trabajo que la RAE lleva a cabo y ha enumerado producciones recientes como el diccionario histórico, la gramática o el diccionario de sinónimos, antónimos y afines que se presenta este mismo miércoles.

"Hay un trabajo monumental, lo que pasa es que luego lo que resuenan son algunas declaraciones, y no quiero decir nombres, pero bueno, está bien que una declaración de algo sobre la Academia tenga más éxito que 'Supervivientes'". EFE

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