Williams, con 510, igualará a Iraola como sexto jugador con más partidos con el Athletic

Bilbao, 20 may (EFE).- Iñaki Williams tendrá la oportunidad de disputar el próximo sábado en el Santiago Bernabéu su partido oficial 510 con el Athletic Club e igualar así a Andoni Iraola como sexto futbolista con más encuentros disputados con la camiseta rojiblanca.

Por delante del capitán y del actual técnico del Bournemouth, solo aparecen en ese ránking histórico José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573), Iker Muniain (560), Txetxu Rojo (541) y Joseba Etxeberria (514).

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Iñaki Williams (Bilbao, 15-06-1994) debutó con el primer equipo el 6 de diciembre de 2014 en un encuentro liguero frente al Córdoba en San Mamés a las órdenes de Ernesto Valverde.

En estas doce temporadas el delantero ha jugado 406 partidos de Liga, 52 de Copa del Rey, 3 de Liga de Campeones, 42 de Liga Europa y 6 de Supercopa en los que ha marcado 115 goles, el último de ellos el pasado domingo frente al Celta.

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Una cifra que le coloca en la 19ª posición de la clasificación de goleadores del Athletic, a un tanto de los 116 que marcaron Rafa Iriondo y Julen Guerrero y a tres de los 118 de Carlos Ruiz, Manu Sarabia y Fernando Llorente. EFE

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