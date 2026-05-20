Detenido el autor de un tiroteo con un herido grave en Pozo Estrecho (Cartagena )

Murcia, 20 may (EFE).- Agentes de la Policía Local de Cartagena han detenido al presunto autor de un delito de lesiones con arma de fuego tras un tiroteo registrado en la madrugada de este miércoles en la población de Pozo Estrecho, en Cartagena (Murcia), según han informado fuentes policiales y del Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El suceso ha tenido lugar sobre las 2.42 horas, según alertó una llamada al 112 que explicaba que un hombre había recibido varios disparos y se encontraba gravemente herido en una calle de la localidad.

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Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Policía Local, agentes de la Guardia Civil y una ambulancia medicalizada del 061.

A su llegada, los efectivos localizaron a la víctima, un hombre de 32 años, consciente y con tres heridas de bala, dos en el abdomen y una en la pierna.

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Los sanitarios le prestaron asistencia en el lugar antes de trasladarlo al Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, donde quedó ingresado.

El presunto autor de los disparos, un hombre de 53 años, fue localizado minutos después en el interior de una vivienda próxima al lugar de los hechos.

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Según las primeras investigaciones, la agresión se produjo tras una fuerte discusión entre ambos en la puerta del domicilio del detenido.

El arrestado se entregó sin resistencia y facilitó a los agentes el arma empleada, que había ocultado en las inmediaciones.

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Tras la instrucción de diligencias, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde permanecerá hasta pasar a disposición judicial. EFE