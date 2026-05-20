Propuesta de multas al Baskonia por dificultar el trabajo de la Ertzaintza

Madrid, 20 may (EFE).- La Comisión Antivolencia ha propuesto dos multas de 10.000 euros para el Baskonia "por dificultar el trabajo" de los agentes de la Ertzaintza en los encuentros de la Euroliga ante el Estrella Roja y el Hapoel Tel Aviv, disputados los pasados 25 y 27 de marzo.

La Comisión señala que "según los informes policiales, el club desatendió la obligación de facilitar al coordinador de seguridad información sobre la venta de entradas a la afición visitante, incluida la ubicación y el número de asistentes".

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Además, en el encuentro contra el Hapoel, el club vitoriano "incumplió los horarios acordados con los cuerpos policiales para los registros de seguridad del autobús, lo que causó una alteración en el desarrollo del dispositivo".

Agrega la Comisión Antiviolencia que el expediente aportado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía, indica "una reiterada falta de colaboración por parte del club, que afecta al dimensionamiento y desarrollo del plan específico de seguridad y, por tanto, a la propia protección de asistentes y deportistas. EFE

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