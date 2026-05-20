Atlético de Madrid y Sevilla, multados por el lanzamiento masivo de rollos de papel

Madrid, 20 may (EFE).- La Comisión Antiviolencia ha propuesto dos multas de 20.000 euros para el Atlético de Madrid y el Sevilla por el lanzamiento masivo de rollos de papel higiénico en los encuentros contra el Arsenal, de la Liga de Campeones, y la Real Sociedad, de LaLiga EA Sports, respectivamente.

Según ha informado este miércoles la Comisión, "los restos de papel se acumularon en las gradas del Estadio Metropolitano y del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y, en ambos casos, provocaron dos incendios que pusieron en grave riesgo la integridad de los aficionados".

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El organismo recuerda que la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte "penaliza el lanzamiento de cualquier objeto al campo y obliga a los organizadores de los eventos a adoptar medidas preventivas para evitar incidentes".

Indica que en los dos casos, "las cuentas oficiales de los clubes difundieron imágenes del inicio del encuentro con la aparición de miles de rollos en las tribunas de sus estadios. El papel se retiró del terreno de juego, pero quedó acumulado en el graderío" y que el informe de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional "apunta a un cigarrillo" como la causa del incendio en el Metropolitano y "a una bengala tipo flash" en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Así, la Comisión Antivolencia califica los hechos como una infracción grave y solicita una sanción económica para ambos clubes por no adoptar las medidas preventivas para evitar conductas prohibidas.

Asimismo, ha propuesto multas de 3.000 euros para el Cádiz por la exhibición de dos pancartas no autorizadas durante el partido contra Las Palmas en el Nuevo Mirandilla, de 3.001 euros al Xerez, de Segunda Federación, por la activación de aparatos pirotécnicos en Cahpín en el choque contra el UCAM Murcia, y de 4.000 al Rayo Vallecano por el consumo de alcohol en la grada de Vallecas en el encuentro ante la Real Sociedad.

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Por otro lado, anuncia que la Policía Nacional evitó el pasado 15 de marzo una riña tumulturaria en el partido entre el Hércules y el Real Murcia en el estadio José Rico Pérez, al interceptar en Alicante a un grupo de ultras del equipo visitante, armados con objetos contundentes y pasamontañas.

Los agentes desplegados en la zona identificaron a 32 personas, intervinieron dos barras de hierro, cuatro listones de madera, dos ramas de árbol, un bastón de madera, dos guantes de moto con protecciones, tres protectores bucales, tres adoquines, varias piedras y un artefacto pirotécnico, y en las entrevistas hechas esclarecieron que buscaban a miembros del grupo radical conocido como Curva Norte, aficionados del Hércules.

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Por lo tanto, propone para estos 32 seguidores del club murciano multas de 1.500 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de tres meses, y de 3.000 para otros 16 hinchas visitantes por incidentes dentro del José Rico Pérez.

Además, el Getafe-Osasuna y el Girona-Elche, de la última jornada de LaLiga EA Sports, que se disputarán este sábado, han sido declarados de alto riesgo. EFE

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