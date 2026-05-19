Un acertante de Chinchón (Madrid) gana más de 2 millones de euros en Bonoloto del martes

Madrid, 19 may (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha habido un boleto acertante de la primera categoría (6 aciertos) premiado con 2.025.301 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías no 2 de Chinchón (Madrid), situada en Plaza Mayor, 37.
De la segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay dos acertantes, que han ganado 82.575 y cuyos boletos han sido validados en Laredo (Cantabria) y Fuente Palmera (Córdoba).
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Combinación ganadora: 13 01 48 06 28 29 complementario: 09 y reintegro: 9
La recaudación del sorteo ascendió a 2.679.284 euros.
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EFE
plv
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