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13-9. El Sant Andreu doblega al Terrassa y suma el primer punto de la semifinal

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Barcelona, 19 may (EFE).- El Sant Andreu doblegó este martes al Terrassa por 13-9 en la piscina Pere Serrat y sumó el primer punto de la semifinal por el título de la División de Honor femenina.

El equipo dirigido por Javi Aznar inició con buen pie su camino en busca del primer título liguero de su historia, después de quedarse a las puertas la pasada temporada, cuando cayó en la final ante el Astralpool Sabadell en el tercer y definitivo encuentro.

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El campeón de la fase regular llevó la iniciativa durante todo el choque, con Alice Williams y Alba Muñoz como principales referentes ofensivos, ambas con tres goles.

Aunque al descanso dominaba por 8-5, el Sant Andreu no consiguió romper el partido ante un conjunto vallesano, que, sin presión y con actitud combativa, se mantuvo siempre en la pelea.

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En la segunda mitad, el conjunto barcelonés elevó su nivel defensivo y, apoyado en la seguridad de Martina Terré en la portería, autora de once paradas, logró contener los intentos rivales y encarrilar un triunfo que, pese al control local, no dejó de exigirle hasta el 13-9 definitivo.

Con este resultado, el Sant Andreu viajará a Terrassa con la posibilidad, este jueves (19:30 horas), de certificar el pase a su tercera final consecutiva si vuelve a imponerse.

En caso de victoria del conjunto egarense, la eliminatoria regresará a la piscina Pere Serrat para un tercer y definitivo encuentro el sábado 23 de mayo. EFE

avm/ism

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EFE

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