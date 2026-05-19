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La jueza rechaza que la Generalitat sea acusación en la causa de las viviendas de Alicante

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Alicante, 19 may (EFE).- La jueza que se encarga de la investigación de las posibles irregularidades en el reparto de las viviendas públicas en la zona de la playa de San Juan en Alicante ha rechazado la personación de la Generalitat Valenciana en calidad de acusación particular.

Tal y como recoge el auto al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha dispuesto esta decisión por "no ostentar la condición de perjudicada directa por los hechos investigados y por concurrir en un conflicto de intereses incompatible con el ejercicio de la acción penal".

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En el auto, la jueza ha argumentado que conforme a lo dispuesto a los artículos 101 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "la legitimación para el ejercicio de la acusación particular exige la condición de perjudicado directo por el hecho delictivo, no siendo suficiente la invocación de un interés genérico en la legalidad o en el correcto funcionamiento de la Administración".

Además, ha sostenido que "en el presente caso, del examen de las actuaciones no resulta acreditado que la Generalitat Valenciana haya sufrido un perjuicio patrimonial, personal o institucional directo como consecuencia de los hechos objeto de la investigación".

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A ello hay que añadir, según la jueza, "un evidente conflicto de intereses, en la medida en que la Generalitat Valenciana aparece vinculada funcional u orgánicamente a los hechos y las personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito material en el que aquellos se produjeron", por lo que se compromete "la exigencia de objetividad que debe presidir la actuación de las Administraciones Públicas y resulta incompatible con el ejercicio de la acción penal como acusadora".

De esta forma, la magistrada ha procedido a denegar la personación interesada de la Generalitat Valenciana en el caso que investiga las posibles irregularidades en torno a la promoción de viviendas de protección pública de Les Naus con argumentos similares a los expuestos por Ciudadanos, representado legalmente por Eduardo García-Ontiveros, en un escrito de alegación enviado el lunes 11 de mayo. EFE

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EFE

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