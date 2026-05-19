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1-1. Iraola entrega la Premier al Arsenal

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Londres, 19 may (EFE).- Fueron compañeros en la infancia y este martes uno hizo campeón de la Premier League al otro. Andoni Iraola y su Bournemouth empataron contra el Manchester City y entregaron la Premier a su compañero de niñez en el Antiguoko, Mikel Arteta, que por fin es campeón con el Arsenal.

Mientras Iraola estira al máximo sus opciones de estar en la Liga de Campeones y asegura ya matemáticamente la Europa League, también hizo una jugada de dominó. De una tacada acabó con la última oportunidad de Pep Guardiola de ganar un título y entregó la Premier League al Arsenal 22 años después.

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Necesitaba el City ganar para tener opciones en la última jornada, pero el Vitality Stadium fue su tumba. La Premier se ha ido y en los próximos días o incluso horas Guardiola anunciará su marcha. No con un sabor a decepción, tras una temporada en la que han ganado la FA Cup y la Copa de la Liga, pero sí sin la guinda que hubiese supuesto arrebatar una nueva liga al Arsenal.

No era la visita deseada con un titulo en juego, porque este Bournemouth no conoce la derrota en los últimos 16 partidos -17 con este- y porque los 'Cherries', que por fin han abrochado la primera clasificación a Europa de su historia, aún compiten por estar en Champions. Además, Iraola quería que este Arsenal fuera campeón. Por Arteta, por Kepa y por el resto de españoles.

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Era un favor y a la vez una obligación ganar este martes en el sur de Inglaterra y esta se empezó a cuajar cuando El Junior Kroupi cogió una pelota en el balcón del área y la acomodó en la escuadra. El enésimo golazo del francés, que en su temporada debut en Premier lleva ya trece goles. Antes había avisado ya el Bournemouth con un error de Rayan a puerta vacía, mientras que el City rozó el gol en un tanto anulado a Antoine Semenyo por fuera de juego.

El gol de Kroupi hundió a Guardiola en su banquillo, además de enfadarle. No le gusta que su posible despedida no sea con el campeonato bajo el brazo y mucho menos que la pelea no se alargue hasta la última jornada.

En la segunda mitad, el City se vio incapaz de superar la presión y el buen hacer de los de Iraola, el equipo más en forma por resultados de las cinco grandes ligas. Más allá de algún intento aislado de Rodri y Haaland, si alguien mereció más fue el Bournemouth, que dispuso de un tiro al palo de Rayan, de otro de Enes Ünal y de un paradón de Gianluigi Donnarumma al brasileño.

En un agónico final, con un tanto de Haaland a un instante para el final, pero ya sin tiempo para más, el título se diluyó y el Arsenal dos décadas después se coronó con la Premier. Desde casa, pero da igual. La celebración de los aficionados se extenderá hasta la madrugada en los alrededores del Emirates Stadium y ellos levantarán el título el próximo domingo en Selhurst Park.

El City tendrá que intentarlo de nuevo el año que viene, ya sin Guardiola en el banquillo.

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- Ficha técnica:

1 - Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi (Cook, m.90), Truffert; Adams, Scott, Kroupi (Kluivert, m.76); Rayan (Brooks, m.84), Tavernier; Evanilson (Unal, m.90).

1 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Kovacic (Foden, m.56), Silva (Cherki, m.56); Semenyo (Savinho, m.58), Doku (Marmoush, m.76) y Haaland.

Goles: 1-0. Kroupi, m.37 y 1-1. Haaland, m.96.

Árbitro: Anthony Taylor amonestó a Adams (m.37), Hill (m.59), Kluivert (m.94) y Truffert (m.96) por parte del Bournemouth y a Rodri (m.94) por parte del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de la Premier League disputado en el Vitality Stadium (Bournemouth). EFE

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EFE

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