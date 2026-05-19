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El Comité de Competición suspende cautelarmente el 'play-off' de ascenso a la OK Liga

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Barcelona, 19 may (EFE).- La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) anunció este martes que el Comité Nacional de Competición ha acordado la suspensión cautelar de las eliminatorias de ascenso a la OK Liga, previstas inicialmente para este fin de semana.

La decisión llega tras la reclamación presentada por CH Lloret Vila Esportiva, que denunció una posible alineación indebida de un jugador del CH Mataró en el partido de la última jornada de la primera fase, en el que el conjunto gerundense cayó por 4-7. La incidencia estaría relacionada con presuntas irregularidades en la ficha federativa de un jugador.

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En caso de prosperar la reclamación, el equipo de La Selva recibiría los tres puntos del encuentro, lo que alteraría la clasificación final y le otorgaría el ascenso directo a la máxima categoría, en perjuicio del Martinelia Manlleu, que había celebrado su ascenso tras imponerse al Real Club Jolaseta por 3-5 en la última jornada.

El Comité Nacional de Competición estudia ahora el expediente abierto y deberá resolver una decisión que puede modificar tanto el equipo ascendido como el rival del Digittecnic Club Patí Vilafranca Capital del Vi en la eliminatoria por el ascenso. EFE

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avm/vmc/ism

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