Espana agencias

Vivienda celebra el jueves una sectorial para distribuir los fondos del nuevo plan estatal

Guardar
Google icon

Madrid, 18 may (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado este jueves, 21 de mayo, a las comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial en la que está previsto que se aprueben la distribución de fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Según indican desde el departamento que lidera Isabel Rodríguez, el objetivo es mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Vivienda confía en un acuerdo con todas las comunidades autónomas para desplegar "cuanto antes" un plan "esencial" para resolver el principal problema de la ciudadanía.

El pasado 21 de abril el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula este nuevo Plan Estatal, que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles.

PUBLICIDAD

Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.

Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella.

También una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar casos como lo ocurrido en Alicante y que deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control para dar transparencia al mercado.

El Ministerio destaca el diálogo con las comunidades autónomas, con los agentes sociales y con los expertos para la elaboración de este plan, para el que se han mantenido más de 28 encuentros, se han recibido 400 aportaciones del sector y es la primera vez que ha sido estudiado por el Consejo de Estado. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis de la Fuente dará la lista de España para el Mundial el lunes 25 a las 12:30 horas

Infobae

Aaron Rai, el golfista de raíces indias y kenianas que usa dos guantes

Infobae

El Sevilla cierra otro curso de sufrimiento y espera el resurgir con Sergio Ramos

Infobae

La detenida por matar a su pareja en Salamanca estuvo en VioGén por maltrato de él

Infobae

Médicos Sin Fronteras entrega 30.000 firmas para la protección sanitaria en guerras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

ECONOMÍA

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

Fermín Lorda, carpintero: “El trabajo artesanal desaparece poco a poco porque no es viable económicamente”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital