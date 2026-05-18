Extremadura y Valencia, donde crece más la brecha salarial de los docentes con otras CCAA

Mérida, 18 may (EFE).- Extremadura y Comunidad de Valencia son las regiones donde la brecha salarial de los docentes con sus homólogos de otras CCAA crece paulatinamente más debido a la negativas de sus gobiernos a alcanzar acuerdos de mejoras retributivas, mientras que Asturias y Cataluña han mejorado.

Así se recoge en el informe 'Retribuciones salariales del profesorado. Comparativa con los países del entorno' que UGT Servicios Públicos, presentado este lunes en Mérida a cargo de su secretaria general, Beatriz García, y Juan Manuel Jiménez Sánchez, secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Extremadura.

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Según Beatriz García, el informe pone de manifiesto la realidad de los docentes "a los que cada día se exige más, pero sus retribuciones no avanzan al mismo tiempo", con lo que se ha perdido capacidad adquisitiva respecto a sus homólogos de la Unión Europea y la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Para la dirigente sindical, la educación pública "no puede sostenerse en la vocación" y ha advertido de "las condiciones más ventajosas" que se ofrecen en el sector privado.

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Esto ocurre, según se señala, pese a la firma de acuerdos que supondrán un incremento de los salarios para el periodo 2018-2028 del 27,48 por ciento ante el impacto de los recortes y de la situación económica mundial.

Según Beatriz García, los docentes españoles progresan porcentualmente en menor medida y necesitan más tiempo que sus homólogos del entorno para llegar al máximo de retribuciones.

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Así, el incremento salarial es inferior al 9 por ciento después de 10 años de experiencia, del 16 por ciento tras 15 años, y solo al final de la carrera docente, se alcanza un 43 por ciento.

También se destaca que los docentes españoles requieren de 39 años para conseguir las cotizaciones máximas, lo que hace que muchos lleguen a su edad de jubilación sin haber podido lograr dicho salario máximo.

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A nivel europeo, los maestros de Primaria y docentes de Secundaria tienen un salario inicial solamente superior a los docentes de Francia, Italia y Portugal, pero sus ingresos máximos son inferiores, salvo en el caso de Italia.

Según ha indicado, en España el salario medio bruto anual ronda los 33.900 euros frente a una media de unos 60.000 euros.

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Según UGT, pese a tratarse de un cuerpo estatal, las CCAA tienen diferencias grandes a la hora de aplicar, por ejemplo, retribuciones y complementos, "especialmente notorio" en el caso de la formación permanente y promoción profesional, ya que se oscila entre los 471 euros mensuales del profesorado en Extremadura y los 729 euros del de Cataluña, pese a que son necesarios los mismos requisitos para poder obtenerlo.

A modo de ejemplo, el informe detalla que un docente con 15 años de experiencia de Asturias, donde se han suscrito acuerdos de mejora, si se traslada a Extremadura pierde los 514,60 euros mensuales del complemento de carrera docente y una diferencia de 56,70 euros mensuales en los sexenios (571,30 euros mensuales en total).

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Las diferencias son mayores si el traslado es desde Ceuta, Melilla o Baleares, aunque en este último caso hay que acreditar la habilitación lingüística.

Al final de la carrera docente, estas diferencias pueden llegar a superar los 1.500 euros mensuales respecto al salario de Ceuta y Melilla, los 578 euros mensuales en Baleares o los 559 euros de un docente en Asturias.

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Por ello, el sindicato reclama una mayor convergencia en las retribuciones básicas y complementarias entre CCAA, que favorecería la movilidad del profesorado y garantizaría una compensación justa por su labor", porque la Educación en España "no puede funcionar con 17 velocidades ni pueden depender del código postal", ha dicho García.

El sindicato considera inaplazable la recuperación del poder adquisitivo perdido, lo que significa la restauración del 100 % del importe de las pagas extras reducidas en mayo de 2010, así como la retribución adecuada de los diversos desempeños docentes para poder acercarse a las retribuciones que perciben otros trabajadores de la misma escala laboral de otros sectores.

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Por su parte, Juan Manuel Jiménez ha considerado "insostenible" la situación de los docentes extremeños, que se han colocado "como los últimos" de España, pese a que los estudios le sitúan entre los más implicados en la labor docente, y ha recordado que el último acuerdo salarial en Extremadura data de 2006. EFE

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