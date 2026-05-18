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Crean un sistema único para medir partículas clave en la formación de hielo en las nubes

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Granada, 18 may (EFE).- Un equipo científico internacional, liderado por la Universidad de Granada (UGR), ha desarrollado una investigación pionera en España para mejorar la medición de las partículas atmosféricas capaces de iniciar la formación de hielo en las nubes.

Según ha informado este lunes la UGR, los resultados del estudio tienen aplicaciones relevantes tanto para la investigación climática como para ámbitos relacionados con la gestión del agua, la calidad del aire y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos.

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El trabajo, publicado en la revista Atmospheric Measurement Techniques, evalúa distintos métodos de muestreo atmosférico utilizando el instrumento GRAnada Ice Nuclei Spectrometer (GRAINS).

En concreto, el estudio compara diferentes estrategias para capturar y analizar estas partículas en el aire y determinar cuáles ofrecen resultados más fiables y representativos.

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Las partículas capaces de iniciar la formación de hielo en las nubes (INP) desempeñan un papel fundamental en la atmósfera terrestre, ya que pueden desencadenar la formación de cristales de hielo en las nubes y modificar procesos relacionados con la lluvia, la nieve, las tormentas y el balance radiativo del planeta.

El GRAINS permite estudiar cómo partículas atmosféricas de distinto origen —como polvo mineral transportado, contaminación urbana o emisiones de incendios forestales— pueden favorecer la formación de hielo en las nubes.

En un contexto de cambio climático y aumento de eventos atmosféricos intensos, mejorar el conocimiento sobre la microfísica de las nubes se ha convertido en una prioridad científica internacional.

En este marco ha comenzado una campaña internacional de medidas en el observatorio de Izaña (Tenerife), el observatorio del Mojón del Trigo (Sierra Nevada) y el observatorio de Montsec (Prepirineo catalán), con la participación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Barcelona Supercomputing Center, el Karlsruhe Institute of Technology y la Universidad Técnica de Darmstadt, entre otras instituciones.

Durante la campaña se están recogiendo muestras de aerosol atmosférico en distintas condiciones, incluidas intrusiones de polvo sahariano, que serán analizadas con GRAINS para estudiar su capacidad de actuar como INP.

La investigación ha sido liderada por Elena Bazo, estudiante predoctoral, bajo la supervisión de los profesores Gloria Titos y Alberto Cazorla, del Departamento de Física Aplicada y del IISTA.

Han colaborado también instituciones internacionales como el Karlsruhe Institute of Technology, de Alemania, o el Finnish Meteorological Institute, de Finlandia.

Como concluyen los investigadores, comprender mejor el comportamiento de estas partículas es "esencial" para reducir incertidumbres en los modelos climáticos y mejorar las predicciones meteorológicas. EFE

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EFE

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