Torres, "más que decepcionado" con Clavijo, que "siempre le busca cuando se ve acorralado"

Las Palmas de Gran Canaria, 18 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha dicho este lunes que está "más que decepcionado" con el presidente de esta región, Fernando Clavijo, de CC, a quien reprocha que "siempre le busque" a él "cuando se ve acorralado".

Así se ha referido antes de intervenir en un foro organizado por la Cadena Ser al presidente canario después de que este haya manifestado el fin de semana en varias entrevistas concedidas a medios del archipiélago la "decepción personal" que siente hacia Torres por la gestión que afea al Estado de la crisis sanitaria desatada por el fondeo frente a Tenerife del crucero MV Hondius, en el que se había declarado un brote de hantavirus.

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"He leído que habla de decepción y de deslealtad con respecto a mí, al ministro con el que esa semana, desde el lunes al sábado, interlocutó más de 20 llamadas. Siempre le he cogido la llamada. De hecho, lo puse en contacto con la ministra de Sanidad", ha referido Torres.

El secretario general del PSOE en Canarias ha asegurado que en esos momentos, en los que el presidente Clavijo pedía más información al Ministerio de Sanidad sobre la situación que se vivía a bordo del crucero y que se oponía a que atracara en Granadilla de Abona, intentó siempre "bajar el suflé y la tensión en todas las reuniones".

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"He conseguido que hubiese reuniones o que hubiese también otras llamadas y todo iba bien hasta el sábado por la noche" cuando, "en una reunión monotemática, el Gobierno de Canarias, también el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla, tenían sobre la mesa que el barco solo podía quedarse hasta el domingo por la noche", ha afirmado.

Torres ha recalcado que "resulta que había un acuerdo del órgano de Protección Civil Internacional, en el que está el Gobierno de Canarias, que decía que el protocolo llegaba hasta el lunes a las 19:00 horas".

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"Esa fue la única razón del desencuentro. Y luego sale el señor Clavijo y lo que dice ante toda la ciudadanía, ante todos los medios de comunicación, es que no va a autorizar el fondeo, en un tremendo error, vuelvo a repetir, porque qué hubiese pasado si ese puerto fuera competencia exclusiva del Gobierno canario", se ha preguntado.

Tras recordar sus estudios de Filología, Torres ha resaltado que no sabe "qué término podría utilizar" para referirse a la consideración que tiene de Clavijo, si bien ha admitido que "va más allá de la decepción", si bien ha garantizado que su ministerio "va a seguir caminando en lo importante, lo básico" en su relación con la Administración canaria.

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"Le recomendaría que cambiara ya el bucle y saliera de esa rotonda de la que no parece querer salir, y que trabajemos por el interés general, que es lo que tenemos sobre la mesa", ha referido. EFE

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