Chubascos localmente fuertes para este lunes en el nordeste de Cataluña

Madrid, 18 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes y persistentes en el nordeste de Cataluña y en sus litorales durante la primera parte del día.

La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares.

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Predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; no obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja con lloviznas dispersas.

En Cataluña, los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones en forma de chubasco o tormenta, localmente fuertes y persistentes en el nordeste durante todo el día y en los litorales durante la primera mitad.

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En las sierras del sureste, prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan chubascos en general dispersos.

En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

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Se esperan bancos de niebla matinales en la mitad peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña.

Aumento de las temperaturas máximas en la Península y en Baleares. Las mínimas también en aumento en la mitad este y en descenso ligero en el noroeste, sin esperar cambios en el resto.

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En Canarias no se esperan cambios significativos. Se prevén heladas débiles en cumbres de los Pirineos.

El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en litorales, predominando la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes.

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- GALICIA: Cielos nubosos. Probabilidad de brumas y nieblas matinales dispersas en el interior. Probabilidad de alguna lluvia débil al final en el área de Fisterra, sin descartarlas en otros puntos del norte y oeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso en la mitad oriental y con pocos cambios o en descenso en el resto. Viento flojo variable tendiendo por la mañana a suroeste y arreciando a moderado en el litoral.

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- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Nuboso. Probables nieblas en zonas altas de la Cordillera, sobre todo vespertinas. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en general ligero; máximas en ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en horas centrales.

- CANTABRIA: Predominio de los cielos nubosos o cubiertos. Probables bancos de niebla en zonas altas. Baja probabilidad de precipitaciones débiles en el interior durante las horas centrales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso, que será ligero en el litoral y más acusado en Cantabria del Ebro. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en horas centrales.

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- PAÍS VASCO: Predominio de los cielos nubosos. Brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en Álava que podrían extenderse a otros puntos del interior. Temperaturas mínimas en ascenso, que será ligero en la mitad oeste; máximas en ascenso, ligero en el litoral. Viento flojo variable, tendiendo durante la tarde a componente norte.

- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde. Probabilidad de brumas, nubes bajas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el este y en ligero descenso en el noroeste y máximas en ascenso. Viento del oeste o suroeste o variable, flojo.

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- NAVARRA: Intervalos nubosos. Probables brumas y nieblas en zonas altas del oeste de madrugada y al final del día, sin descartarlas en Pirineos. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios, excepto en el norte y oeste, donde ascenderán. Viento flojo variable, tendiendo temporalmente por la tarde a componente norte.

- LA RIOJA: Intervalos nubosos o poco nuboso, con nubes de evolución por la tarde. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en la sierra. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste o variable, flojo.

- ARAGÓN: Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y en el extremo oriental del sistema Ibérico, donde no se descartan chubascos aislados por la tarde. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste en horas centrales.

- CATALUÑA: En la mitad oriental, nuboso o muy nuboso con probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral central de madrugada, sin descartar que sean localmente fuertes; por la tarde, chubascos ocasionalmente con tormenta en el cuadrante nordeste, con probabilidad de que sean localmente fuertes.

En el Pirineo occidental, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles por la mañana; en el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste en el interior, y la componente sur por la tarde en el litoral y prelitoral.

- EXTREMADURA: Poco nuboso con nubes altas, y algo de nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del oeste o suroeste, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: Intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución en la sierra. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste en las horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos de nubes altas, salvo a primeras horas en el sudeste, donde permanecerá el cielo nuboso. Posible crecimiento de nubosidad de evolución en la mitad oriental, especialmente en zonas montañosas. No se descarta algún chubasco aislado en las primeras horas de la madrugada y por la tarde al sur de la provincia de Albacete.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligeros ascensos en el nordeste; máximas en ligero o moderado ascenso, pudiendo ser más significativo en las zonas de Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste en las horas centrales.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior, en cuyo tercio norte se esperan chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde, sin descartar en el resto del interior y puntos del litoral. Temperaturas en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado en el litoral.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de algunos chubascos ocasionales, más probables en las sierras. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

- ILLES BALEARS: Intervalos nubosos tendiendo a predominio de cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna, sin descartar por la tarde algún chubasco ocasional y aislado preferentemente en el norte de Mallorca y Menorca. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del sur y suroeste con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

- CANARIAS: En las islas más orientales se esperan intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. En el norte de las islas montañosas, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente durante la madrugada.

En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas.EFE