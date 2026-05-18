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Rahm salta al duodécimo puesto del ránking mundial tras ser segundo en el Campeonato PGA

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Redacción deportes, 18 may (EFE).- El jugador español Jon Rahm prosigue su escalada en la clasificación mundial de golf y ha pasado a ocupar el duodécimo puesto después de quedar segundo empatado en el Campeonato de la PGA, el segundo grande de la temporada que concluyó ayer, domingo, en Filadelfia (Estados Unidos).

Rahm no pudo sumar su tercer ‘major’ tras el Abierto de Estados Unidos (2021) y el Masters de Augusta (2023), pero afianzó su regularidad en esta campaña y se sitúa al borde del top diez, según la actualización del ránking mundial (OWGR, en sus siglas en inglés) publicada este lunes.

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Desde octubre de 2024 no ocupaba una posición tan alta, pero su segundo puesto en el PGA que concluyó ayer, domingo, empatado con el estadounidense Alex Smalley, y sus dos títulos en LIV de esta temporada (Hong Kong y México), han catapultado al jugador vasco, que venía de ser el vigésimo de la clasificación.

La otra buena noticia para el golf español es que el catalán David Puig pasa a ser el 58 del mundo, por lo que gana billete para el Abierto de Estados Unidos que se celebrará del 18 al 21 de junio.

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Puig, de 24 años y que la semana pasada estaba en la posición 62 del OWGR, quedó en el puesto 18 empatado en el PGA, un resultado que le ha permitido subir cuatro peldaños y obtener plaza para el tercer ‘major’ de la temporada, que ya disputó en 2023 y 2024.

El tercer español en el ránking es Ángel Ayora, quien no pudo pasar el corte en el Campeonato de la PGA, en su estreno en un grande.

Ayora, de 21 años, cede dos posiciones y pasa a ser el 109 del mundo, por lo que se mantiene cerca de meterse entre los cien primeros.

La clasificación mundial la sigue liderando el estadounidense Scottie Scheffler, con una media de 16,39 puntos, por delante del norirlandés Rory McIlroy (9,94), y el también norteamericano Cameron Young (7,19).

Tras su triunfo en el PGA, el inglés Aaron Rai, salta del puesto 44 al 15. EFE

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EFE

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