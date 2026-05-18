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Isaiah Washington deja el Casademont

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Zaragoza, 18 may (EFE).- El Casademont Zaragoza ha informado este lunes de que el jugador estadounidense Isaiah Washington no continuará formando parte de la disciplina rojilla.

El base llegó a Zaragoza el pasado mes de enero para reforzar la dirección del equipo tras la lesión de Trae Bell-Haynes, ha recordado el club en un comunicado.

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Durante su etapa en Casademont Zaragoza, Washington ha disputado 13 partidos de Liga Endesa, con unos promedios de 7,4 puntos, 1,3 rebotes, 1,7 asistencias y 5,1 de valoración en 13:50 minutos por encuentro.

El club ha agradecido a Isaiah Washington "su trabajo y profesionalidad durante el tiempo en el que ha defendido la camiseta de Casademont Zaragoza" y le ha deseado suerte en el futuro.

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El anuncio de la marcha del jugador llega un día después de que el entrenador del conjunto aragonés, Joan Plaza, dejara también la disciplina rojilla. EFE

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EFE

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