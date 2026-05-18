Activado el Plan Romero para El Rocío con mayor despliegue tecnológico y preventivo

Huelva, 18 may (EFE).- El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha activado a primera hora de este lunes la 42 edición del Plan Romero, con un despliegue tecnológico, sanitario y preventivo sin precedentes destinado a garantizar la seguridad de los rocieros durante el desarrollo de la Romería del Rocío de 2026.

El operativo, que estará activo entre los días 18 y 28 de mayo, está planificado bajo el paraguas del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd) y moviliza a más de 7.000 efectivos de todas las administraciones en sus cuatro despliegues: Caminos en Sevilla, Huelva, y Cádiz y aldea, ha informado la administración autonómica en una nota.

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Sanz ha señalado que “el Plan Romero es el despliegue por grandes concentraciones más importantes del sur de Europa tanto por el número de efectivos, los kilómetros de peregrinación que se recorren, como por el entorno natural en el que se desarrolla, el Espacio Natural de Doñana”.

El plan estrena este año nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), una infraestructura permanente destinada a reforzar la seguridad de la Romería del Rocío y la gestión de emergencias durante todo el año.

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El Cecopi centraliza la coordinación de los dispositivos y mejora la capacidad de respuesta ante grandes concentraciones de personas y situaciones de riesgo.

El dispositivo sanitario, coordinado por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, incorpora esta edición el centro de atención sanitaria permanente en el Cecopi, una infraestructura concebida para reforzar la capacidad de atención durante toda la romería.

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Las instalaciones cuentan con siete consultas médicas, unidad móvil de radiodiagnóstico, zona de triaje y una sala de observación con diez plazas, todo ello atendido por un equipo integrado por más de 200 profesionales sanitarios.

Entre las novedades tecnológicas destacan también el uso de drones con cámaras térmicas, sistemas inteligentes de control de aforos mediante tecnología wifi, dispositivos GPS para las hermandades y herramientas cartográficas avanzadas.

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El plan prevé la activación diaria de hasta siete medios aéreos y más de una treintena de unidades terrestres, con especial vigilancia en el entorno del espacio natural de Doñana.

EFE

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