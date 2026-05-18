Espana agencias

Antonio Banderas, sobre su situación económica: "No estoy arruinado, estoy a tope"

Guardar
Google icon

Málaga, 18 may (EFE).- El actor malagueño Antonio Banderas ha salido al paso de algunas informaciones que apuntan a que el Teatro del Soho Caixabank que impulsó en Málaga se encontraría en números rojos y ha asegurado "¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope!".

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, Banderas ha asegurado que "la ruina" de la que se le hace "víctima en determinados medios no existe".

PUBLICIDAD

"Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", ha señalado.

El "objetivo" en el Teatro del Soho Caixabank es "hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo", ha manifestado.

PUBLICIDAD

"Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil", ha subrayado Banderas, quien precisa que ha "preferido hacer producciones grandes", en las que ha "dado trabajo a cientos de personas", y que le han permitido disfrutar como "no lo había hecho" en toda su carrera.

Y ha avisado que va a "seguir haciéndolo", como ha dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas "en incontables ocasiones".

Ha aclarado que el Teatro del Soho CaixaBank es "una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público". Esto implica que "el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo", ha aseverado.

"Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados", ha comentado al respecto, para agradecer a continuación la participación de los patrocinadores que le "acompañan en esta aventura".

Tras recordar que el pasado año, contando con la producción que recaló en Madrid, el Teatro del Soho tuvo "casi 200.000 espectadores", ha dicho: "Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo".

"No amigos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!", concluye el empresario. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres años de cárcel para el ex director de Trabajo de Andalucía Daniel Rivera por ayuda de los ERE a Consyproan

Tres años de cárcel para el ex director de Trabajo de Andalucía Daniel Rivera por ayuda de los ERE a Consyproan

El PSOE niega que el resultado sea una derrota de Sánchez y lo ve un "fracaso" del PP:"No se emancipa de Vox"

El PSOE niega que el resultado sea una derrota de Sánchez y lo ve un "fracaso" del PP:"No se emancipa de Vox"

Científica Deborah García lamenta decisiones ambientales para complacer a opinión pública

Infobae

Condenado a tres años un ex alto cargo de la Junta en otra pieza separada del caso ERE

Infobae

Mallorca y Ceuta acuerdan poner fin a la cesión del delantero Marc Domenech

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

ECONOMÍA

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

Fermín Lorda, carpintero: “El trabajo artesanal desaparece poco a poco porque no es viable económicamente”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital