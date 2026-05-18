Unos 150 docentes bloquean un acceso a la Sagrada Familia en el quinto día de huelgas

Barcelona, 18 may (EFE).- Más de 150 docentes están bloqueando este lunes el acceso al templo de la Sagrada Familia por la calle Marina en la quinta jornada de huelgas del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical, en esta ocasión en el Barcelonès.

Según fuentes sindicales, los manifestantes, que han colocado pupitres ante del templo a modo de protesta, llevan camisetas amarillas y silbatos y lanzan consignas contra la política educativa del Govern y la consellera de Educación, Esther Niubó, mientras los Mossos d'Esquadra se encuentran en la zona por si hay que actuar.

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En paralelo, decenas de personas más hacen una cadena humana entre la escuela la Sedeta, en la calle Indústria, y el templo llevando mesas y sillas escolares hasta la Sagrada Familia, en previsión de realizar una clase improvisada al aire libre.

"Estamos ante la Sagrada Familia porque queremos escalar el conflicto y es una forma de hacerlo, enfocando que hay que invertir menos recursos en turismo e invertir en los derechos fundamentales como la educación pública", ha destacado la delegada sindical de Ustec en Barcelona, Alba Ferran.

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Ha añadido que están "presionando a ERC y Comunes para asegurar que el nuevo presupuesto de la Generalitat incorpore las demandas necesarias" para implementar las reivindicaciones de la escuela pública.

La segunda reunión de la mesa sectorial para tratar de reconducir la situación, prevista inicialmente para el martes, ha quedado aplazada hasta el miércoles por problemas de agenda de la consellera de Educación, Esther Niubó.

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En la última reunión del pasado jueves, el Departamento de Educación planteó mil docentes más para reforzar la escuela inclusiva, pero no se salvó el principal escollo de la retribución.

Los sindicatos convocantes de la huelga quieren mayores incrementos de las nóminas, pese a que el Govern ya acordó con UGT y CC. OO. un aumento de unos 3.000 euros más en cuatro años. EFE

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