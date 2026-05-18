Maupay se despide del Sevilla: "Lucir esta camiseta ha sido un privilegio"

Sevilla, 18 may (EFE).- El delantero franco-argentino Neal Maupay, cedido por el Olympique de Marsella al Sevilla en el mercado de invierno, ha anunciado este lunes que no seguirá en el club hispalense, de cuya afición se ha despedido con una carta en la que afirma que "ha sido un privilegio lucir la camiseta" sevillista.

Maupay, de 29 años, ha marcado dos goles y dispensado una asistencia -la del triunfo mínimo en el decisivo partido contra la Real Sociedad-, en 845 minutos repartidos en once encuentros, y figuró en el once titular de Luis García Plaza en la serie de tres victorias sobre las que cimentó el Sevilla su permanencia.

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"Aunque ayer la victoria -contra el Real Madrid- y no hemos podido lograrla, hemos certificado el objetivo de seguir en Primera después de unas últimas semanas muy intensas. Quería dar las gracias a la afición por el cariño y el apoyo que me ha brindado . Lucir la camiseta del Sevilla, sobre todo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha sido un privilegio", ha publicado Maupay en su perfil de Instagram.

El atacante de Versalles añade en su comunicado que ha "intentado estar a la altura" de lo que representa el Sevilla y que ha "dejado todo en la cancha. Toca cerrar de la mejor manera la temporada en Vigo. Ha sido un auténtico placer disfrutar de este club" que va "a llevar siempre en el corazón". EFE

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