Espana agencias

Las Aces mandan en la WNBA y Caitlin Clark recupera su mejor versión

Guardar
Google icon

Washington, 17 may (EFE).- Las Las Vegas Aces dominan con mano de hierro la WNBA tras encadenar cuatro victorias consecutivas, mientras que Caitlin Clark muestra señales de recuperar su mejor versión tras la falta de ritmo con la que arrancó la temporada.

Las Aces (4-1), las vigentes campeonas, cayeron en su debut, pero desde entonces solo conocen la victoria. Este domingo derrotaron a las Atlanta Dream (2-1) de Angel Reese por 84-85 con una canasta casi sobre la bocina de Chelsea Gray.

PUBLICIDAD

Antes de Atlanta también ganaron un doble enfrentamiento ante las Connecticut Sun (0-4), una franquicia que desaparecerá el próximo año tras la aprobación esta semana por parte de la WNBA de su venta a un grupo que refundará con su plaza las Houston Tempo.

Más allá de las Aces, la semana dejó la primera actuación estelar de la temporada de Caitlin Clark, que sin embargo no sirvió a las Indiana Fever (2-2) para imponerse en Washington ante las Mystics (2-1).

PUBLICIDAD

Clark, que había empezado algo fría la campaña tras pasar varios meses lesionada y alejada de las canchas, firmó 32 puntos -17 de ellos en el último cuarto-, incluido un triple sobre la bocina con el que forzó una prórroga que acabaron perdiendo por 104-102.

Este domingo se resarcieron con un triunfo contra las Seattle Storm -que aún no cuentan con la española Awa Fam- por 89-78 con 21 puntos de Clark.

Por su parte, las debutantes Toronto Tempo (2-2) también vencieron esta semana a las Storm por 86-73, con una excelente actuación de la española María Conde, que firmó 16 puntos y 8 rebotes saliendo desde el banquillo.

Las Tempo viajaron luego a Los Ángeles, donde este domingo también derrotaron a Los Angeles Sparks por 96-106 con cinco puntos de la española. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los musicales y danza copan el mayor número de categorías en los Premios Talía

Infobae

Las autopsias a los tres cuerpos avanzará la investigación del crimen machista de Dolores

Infobae

Los médicos vuelven a parar por cuarta vez este año con el conflicto con Sanidad encallado

Infobae

El juicio Kitchen aborda la prueba documental y lo dicho en instrucción por un comisario

Infobae

Chubascos localmente fuertes para este lunes en el nordeste de Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

La apuesta de Sánchez por sus ministros vuelve a tropezar: el PSOE de Montero pierde dos escaños y saca su peor resultado electoral en Andalucía

Adelante Andalucía cuadruplica sus escaños en las elecciones: la subida del partido le arrebata la mayoría absoluta a Juanma Moreno y reconfigura la izquierda en el sur

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital