Las Aces mandan en la WNBA y Caitlin Clark recupera su mejor versión

Washington, 17 may (EFE).- Las Las Vegas Aces dominan con mano de hierro la WNBA tras encadenar cuatro victorias consecutivas, mientras que Caitlin Clark muestra señales de recuperar su mejor versión tras la falta de ritmo con la que arrancó la temporada.

Las Aces (4-1), las vigentes campeonas, cayeron en su debut, pero desde entonces solo conocen la victoria. Este domingo derrotaron a las Atlanta Dream (2-1) de Angel Reese por 84-85 con una canasta casi sobre la bocina de Chelsea Gray.

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Antes de Atlanta también ganaron un doble enfrentamiento ante las Connecticut Sun (0-4), una franquicia que desaparecerá el próximo año tras la aprobación esta semana por parte de la WNBA de su venta a un grupo que refundará con su plaza las Houston Tempo.

Más allá de las Aces, la semana dejó la primera actuación estelar de la temporada de Caitlin Clark, que sin embargo no sirvió a las Indiana Fever (2-2) para imponerse en Washington ante las Mystics (2-1).

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Clark, que había empezado algo fría la campaña tras pasar varios meses lesionada y alejada de las canchas, firmó 32 puntos -17 de ellos en el último cuarto-, incluido un triple sobre la bocina con el que forzó una prórroga que acabaron perdiendo por 104-102.

Este domingo se resarcieron con un triunfo contra las Seattle Storm -que aún no cuentan con la española Awa Fam- por 89-78 con 21 puntos de Clark.

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Por su parte, las debutantes Toronto Tempo (2-2) también vencieron esta semana a las Storm por 86-73, con una excelente actuación de la española María Conde, que firmó 16 puntos y 8 rebotes saliendo desde el banquillo.

Las Tempo viajaron luego a Los Ángeles, donde este domingo también derrotaron a Los Angeles Sparks por 96-106 con cinco puntos de la española. EFE

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