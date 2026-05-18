Eintracht Fráncfort anuncia la marcha de Riera como entrenador tras no acceder a Europa

Berlín, 18 may (EFE).- El Eintracht Fráncfort ha anunciado la marcha con efecto inmediato del español Albert Riera como técnico del club de la Bundesliga y de su compatriota Pablo Remon Arteta y el italiano Lorenzo Dolcetti como coentrenadores, después de que el equipo empatara el sábado 2-2 contra el Stuttgart y no lograra clasificarse para las competiciones europeas.

"Tras intensas conversaciones, hemos tomado de común acuerdo la decisión de poner fin a la colaboración con efecto inmediato", confirmó el director deportivo del Eintracht Fráncfort, Markus Krösche, en un comunicado del club.

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Agregó que Riera se hizo cargo del equipo en una fase difícil y se puso al servicio del Eintracht de Fráncfort "con gran empeño y gran compromiso".

"Además, Albert y su equipo nos han dado valiosos impulsos gracias a su meticuloso trabajo, por lo que queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento. Al mismo tiempo, tras un análisis abierto y honesto de la evolución deportiva, hemos llegado a la conclusión de que queremos tomar otro rumbo de cara a la próxima temporada", indicó.

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Riera, por su parte, confirmó, asimismo, el punto final a la colaboración de muto acuerdo.

"Asumo como entrenador la responsabilidad de los resultados deportivos, y mi único objetivo durante este tiempo ha sido mejorar el equipo y llevarlo al éxito. Sentí que debía proteger al club y a los jugadores, y volvería a actuar de la misma en cualquier momento. Porque estaba convencido de que era necesario para centrar toda la atención en el éxito deportivo. Los intereses personales no tuvieron ninguna importancia para mí", aseguró.

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Su objetivo, afirmó Riera, quien dijo estar agradecido por haber formado parte de la historia del Eintracht Fráncfort", era, es y seguirá siendo siempre el mismo: hacer progresar a los jugadores y alcanzar el éxito".

El cuerpo técnico formado por Riera, Remon y Dolcetti había asumido el cargo en febrero de este año.

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Bajo la dirección de Riera, el Eintracht Fráncfort, que acabó la temporada de la Bundesliga en octava posición de la clasificación, sumó cuatro victorias y cinco empates y encajó cinco derrotas. EFE