Diez fallecidos en las carreteras este fin de semana, de ellas 5 motoristas y 2 peatones

Madrid, 18 may (EFE).- Diez personas han fallecido en otros tantos siniestros de tráfico mortales registrados en las carreteras durante el fin de semana, de los que siete eran usuarios vulnerables (cinco motoristas y dos peatones).

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), del total de accidentes ocurridos entre las tres de la tarde del pasado viernes y la medianoche de este domingo, siete de ellos tuvieron lugar en vía convencional y tres en autopista o autovía.

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Entre los siniestros ha habido dos colisiones, cuatro salidas de vía y dos atropellos, y el sábado y el domingo han sido los días más trágicos con cuatro siniestros y otros tantos fallecidos cada día.

Los accidentes han ocurrido en Villarejo del Valle (Ávila), Consell (Baleares), Abrera, Argentona y Vic (Barcelona), Sada (A Coruña), La Palma del Condado (Huelva), Valdefresno (León), La Aldea de San Nicolás (Las Palmas) y Caudete de las Fuentes (Valencia).

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En lo que llevamos de año, hasta el 17 de mayo, hay contabilizados 316 fallecidos en las carreteras. EFE